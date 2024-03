„Nám se to paradoxně stalo v minulé sezoně. Myslím si, že snad přijel Hronov a také se to nedohrálo, jelikož jim zbylo asi devět hráčů,“ připomněl Lukáš Bednařík, jednatel Mosteckých Lvů.

Dle jeho slov byla od začátku patrná větší vyhecovanost z mostecké strany. „Předem musím říct, že jsme začátek zápasu totálně prospali a po pěti minutách prohrávali o dvě branky. Pak tam byla potyčka mezi domácím Procházkou a naším Dominikem Kučerou. Nic velkého, Kůča nás chtěl vlastně nastartovat,“ přiznal Švagrovský.

„My jsme měli velmi dobrý začátek, pak se nám to zkomplikovalo. Bohužel si myslím, že to rozhodčí nezvládli,“ podotkl Bednařík.

Děčín se zvedl, třemi góly otočil zápas s do druhé třetiny šel za vedení 3:2. Prvních dvacet minut přitom přinesl hned šest dvouminutových trestů. „Přesto si myslím, že ta úvodní třetina byla v rámci možností v pohodě,“ doplnil.

Zápas se začal bortit v prostřední části. Tresty začaly přibývat, rozhodčí měl plno práce. Most z trestného střílení srovnal, v 31. minutě ale hostům vrátil vedení Zedek, který využil dvojnásobnou početní výhodu. Domácí hráči Kýhos a Havlůj dostali tresty do konce zápasu, s Mostem bylo zle.

„Za mě to rozhodčí zvládl dobře, snažil se krotit emoce. Ale domácí mu to moc neusnadnili. Na konci druhé třetiny nám řekl, že Most nemá dostatek hráčů. Údajně se mu tři zranili a najednou jich bylo na střídačce osm. Takže to musel předčasně ukončit,“ pokrčil Švagrovský rameny.

„Už v první třetině se nám tam zranil Berčík. Pak se zranil Řehoř, kterému nastřelili kotník. Po jednom nezaviněném souboji si tam další hráč rozřízl ruku. Navíc tam přišly dva tresty do konce utkání, pak musel odstoupit jeden z juniorů. Bohužel, zbylo nám na lavičce jen torzo, takže jsme to museli předčasně ukončit,“ omlouval mostecký funkcionář.

Chování mosteckého výběru nechápal. Domácím v tabulce o nic nešlo, nadstavbu zakončí na sedmém místě. „Rozhodně odmítám, že by snad šlo o nějakou odvetu. Ale hráli jsme v této sezoně s Mostem, včetně přípravy, už poněkolikáté. Musím přiznat, že to je prostě jejich styl. Hrají hodně na hraně, tvrdě. Teď se to zvrtlo, nás to samozřejmě mrzí,“ dodal na závěr.

Zatímco Děčín postoupil přímo do osmifinále play-off a čeká na něj delší volno, Most už v úterý nastupuje k prvním duelu předkola play-off. „Nechci se vyjadřovat k rozhodčím, ale mám pocit, že utkání řídili jednostranně. My teď budeme mít velké problémy, dát dohromady sestavu. Asi budeme muset vytáhnout další juniory,“ uzavřel vše Bednařík.

HC Mostečtí Lvi – HC Děčín předčasně ukončeno za stavu 3:4

Branky a nahrávky: 1. Kýhos, 5. Havlík (V. Král), 25. Řehoř (TS) – 6. Zedek (D. Tůma, T. Nezbeda), 10. Smola (Chovanec, Parshakov), 15. D. Černý (Smola, J. Tůma), 31. Zedek.

Rozhodčí: Trnka – Janíček, Pěkný. Vyloučení: 9:5. Navíc Kýhos (MO) 2+ OK, napadení rozhodčích, Havlůj (MO) 5 + OK nesportovní chování. Využití: 0:3. V oslabení: 0:0.

Most: Hosnedl (Kovařík) – Rykl, Havlůj, Hocelík, Böhm, Vojíř, Havlík – Berčík, Písařík, J. Procházka – Jindra, Kýhos, Řehoř – Buberl, V. Král, Pačan.

Děčín: A. Horák (Lavinger) – Bartoň, Tomšík, Zedek, D. Kučera, D. Petrásek – Jursa, T. Nezbeda, D. Tůma – Macek, J. Tůma, Smola – Chovanec, Parshakov, D. Černý – Nowák, P. Hruška.