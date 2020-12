„My ani nevíme, co bude za týden. Tuhle sezónu máme finančně pokrytou. Ale koronavir se podle mě plně projeví až v dalším roce,“ má jasno manažer HC Děčín Jan Havlíček. V rozhovoru také zmiňuje menší podporu sportu od města Děčín.

Zimní stadion v prosinci přeci jen ožil, může se alespoň trénovat.

S napětím jsme čekali, až budeme moc být zase aktivní. Je to důležité hlavně pro děti. Byly natěšené, chybí jim pohyb. Samozřejmě tréninky probíhají za jasných pravidel. Takže roušky a maximálně deset lidí na ledě. Nebudeme si ale nic nalhávat, rouška není vůbec optimální pro tréninky a pohyb. Je potřeba dýchat a okysličovat tělo. Můžeme se tedy věnovat herním činnostem jednotlivců, musíme tréninky přizpůsobit tak, aby při nich prostě nebylo moc pohybu. Bohužel, od pátku 18. prosince opět zavíráme.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav ZemanAmatérští sportovci mohou ve vnitřních prostorech trénovat bez roušek, pokud se nechají testovat.

Pro nás je tahle cesta nereálná. Samotné testování bychom nějak přežili, ale je to hodně nákladné. A to si nemůžeme dovolit.

Jak na vás působil opatření vnitřních tréninků?

Za mě je to polovičaté řešení. Bohužel chyběla zpětná vazba ke sportovním svazům. Vznikl vlastně takový kočkopes. Místo sportu se řeší jiné věci. Aktuální nařízení směrem ke sportu správná nejsou. Sport lidem pomáhá, ty roušky jsou prostě nesmysl. Ty pravidla by se měla nastavit tak, aby se dalo normálně sportovat.

Už to vypadalo, že situace se okolo pandemie zlepšuje. Teď je to ale zase naopak. Kdy podle vás dojde k restartu soutěží?

Celý den sedíme u počítače a sledujeme, co vlád vymyslí. Je jasné, že do konce roku to nebude. Reálně to vidím na půlku ledna. Byli bychom za to rádi. Podmínkou ale je, aby odstartoval jak mládežnický hokej, tak ten dospělý. Je to na sebe navázené. Některé kluby rovnou ohlásily, že pokud se nerozjedou všechny soutěže, tak nebude led.

Pokud by se soutěže rozjely s podmínkou testování, je to slepá ulička, ne?

Určitě. Počítáme s tím, že to bude bez diváků. Ale kdybychom se museli testovat, tak by to bylo finančně nákladné. To by se prostě nevyplatilo. Myslím si, že bychom nebyli jediným klubem s podobným stanoviskem.

Můžete dosáhnout na nějaké finanční kompenzace?

V tomto směru jsme vyvíjeli určitou aktivitu. Ale marně. Kompenzace se v podstatě netýká celého mládežnického hokeje. To samé platí i o druhé lize. Týká se to extraligy a první ligy.

Je jasné, že ve sportu budou chybět finance. Jak je to u vás?

Máme samozřejmě odlišný rozpočet. Navíc je jeden z nejnižších v celé druhé lize. Samozřejmě nám chybí příjmová část v podobě vstupného. Poklesla nám podpora od našich partnerů. Zhruba o 20 procent.

Takže se vám rozpočet snížil?

Museli jsme reagovat. Nehrají se zápasy, takže neplatíme cesty na venkovní duely, nejsou náklady na rozhodčí. Ale jsme v tréninku, takže třeba na materiálu moc neušetříme. Rozpočet je nastavený tak, abychom se vešli do sezóny. Svaz řeší, že by se sezóna mohla prodloužit. Třeba do května. Ovšem hodně klubů jasně řeklo, že udrží led maximálně do konce března. Tuhle sezónu ustojíme, otázkou je, co přinese další rok.

Je pravda, že případná menší finanční krize se může projevit s odstupem času.

My nevíme, co nás bude čekat další týden. Kord v příštím roce. Jsme připraveni dohrát sezónu. Pokud se ale pauza bude protahovat, tak procento restartu bude menší a menší.

V pátek 18. prosince přechází Česko do čtvrtého stupně rizika. To by znamenalo stop tréninku na ledě.

Bojíme se toho. Je nám líto, hlavně kvůli dětem. Byly opravdu natěšené. Bohužel je vidět, jak se na nich projevily dva měsíce bez tréninku. Někteří junioři nabrali třeba i pět kilo. Podle mě jsou některá vládní opatření prostě špatná. Děti jsou bez pohybu, vysedávají u počítače, nebo se válí na kavalci. To určitě není ideální.

Kdyby se soutěže vůbec nerozjely, byl by to u dětí velký zásah do sportovní života, ne?

Řeknu to asi takhle. U druhé ligy si dokážu představit, že by se sezóna odpískala. Samozřejmě bych byl nerad. Kvůli divákům, sponzorům a samotným hráčům. U děti si to ale nedokážu představit. Rodiče jsou s nimi doma zatím trpěliví. Moc bych si přál, abychom co nejdříve mohli zahájit přípravu a mohli si už zahrát nějaký zápas.

Přeskočíme do pozitivních zpráv. Jistě vás těší, že má zimní stadion konečně novou střechu.

Hodně mě to těší. Rekonstrukce běžela od května do listopadu. Navíc město investovalo do skateparku, který je kousek od nás. Střecha se měnila po 37 letech, bylo to zapotřebí. Pokud vydrží stejnou dobu, budu velmi spokojený. Co by za to dali na zámku, nebo v plavečáku.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav ZemanUž jsme se zmínili o podpoře vašich sponzorů. Jak to vypadá se samotným městem Děčín?

V listopadu jsme zaznamenali schválená dotačních pravidel, které kopírují letošní rok. Bohužel po pročtení rozpočtu jsme zjistili, že podpora sportovní činnosti klesla skoro o třetinu. To je podle mě špatně. Tak velký propad vyvolává velké diskuze. Navíc je tam nesprávně zatahován provoz zimního stadionu.

Jakto?

Zimní stadion neslouží jenom pro klub HC Děčín. Je tady oddíl krasobruslení, funguje bruslení pro veřejnost. Řada amatérů si pronajímá led, máme tu zájmové kroužky. Provoz zimního stadionu nemůže být slučován s podporou samostatné sportovní činnosti. Ta podpora sportu je s porovnáním s ostatními městy opravdu malá. Snížení o 33 procent podle mě neodpovídá propadu ekonomiky. Co vím, tak příjmy města se propadly o deset procent. Každý by pochopil, kdyby podpora sportu spadla právě o těch deset procent. Snažíme se městu dokázat, že podpora sportu a mládeže se prostě vyplatí.

Komunikujete v této záležitostí s ostatními sportovním kluby v Děčíně?

Určitě, to se netýká jenom nás, ale všech sportovních klubů v našem městě. Je důležité, abychom si všichni připravili pro město argumenty, které by pomohly ke zvýšení finanční podpory.

Rok 2020 pro vás musí být hodně zvláštní. Hokeje jste si moc neužil, víkendy máte volnější.

To je pravda, víkendy jsou nezvyklé volné. Samozřejmě volný čas věnuji rodině, snažíme se často chodit do přírody. Ten režim je určitě jiný. Jen doufám, že se vše co nejdřív vrátí do normálu.

Nezaznamenal jste, že by někteří hráči třeba skončili s hokejem?

Vůbec ne. Hlavně děti jsou hrozně natěšené. Co se týče A týmu, tak tam je to taky v pořádku. Mluví do toho pracovní, nebo studijní povinnosti. Nejhorší je to čekání, jak bude situace vypadat. A jak svaz rozhodne o soutěžích.