/FOTO, VIDEO/ V sobotu 23. září vletí do nové druholigové sezony hokejisté Děčína. Tým omladil a navíc změnil trenérský post, kdy Tomáše Mareše vystřídal David Švagrovský.

Trenéři HC Děčín zvou fanoušky na první domácí zápasy. | Video: HC Děčín

„Chceme do play-off, to je jasné. Ale to budou chtít všechny týmy. Navíc nás v úvodu čeká hodně těžký los,“ přiznal Jan Havlíček, manažer HC Děčín. Medvědi v prvním kole od 18 hodin narazí na velmi silný Tábor. V přípravě, kterou si děčínští hokejisté zpestřili teambuldingem na Máchově jezeře, ze sedmi zápasů vyhráli hned čtyřikrát.

Jak byste zhodnotil přípravu na nový druholigový ročník?

Já myslím, že to bylo dobré. Líbilo se mi, že hra má lepšící se tendenci. Věřím, že budeme na sezonu dobře připraveni. Jen máme v úvodu soutěže hodně těžký los, čekají na nás hodně kvalitní týmy.

Jan Havlíček.Zdroj: Jan Beneš, Český hokejHráčský kádr se trochu obměnil a hlavně omladil.

Je to tak. Skončil Michal Trávníček a Dan Volráb, tedy dva velmi zkušení útočníci. Snažili jsme se mužstvo doplnit a vlastně omladit. Přišli sice mladí hráči, ale všichni už mají nějakou historii. Samozřejmě tu máme brankáře Michaela Petráska, v přípravě se dobře jevil Honza Smola, Martin Jursa, Honza Zedek nebo náš odchovanec Adam Bartoň. Nerad bych ale na někoho zapomněl.

Zmínili jsme Michaela Petráska. Jakou vytíženost bude mít v nové sezoně?

Upřímně? Nevím. S trenérem Davidem Švagrovským jsme to neřešili. Pro nás je důležité, že teď máme silnou brankářskou trojici Petrásek, Lavinger a Skokan. Budeme na ně hodně spoléhat a je jedině dobře, že to všechno nebude na Lukáši Lavingerovi. Míša Petrásek má navíc hromadu zkušeností.

Tým vede trenér David Švagrovský, který nahradil Tomáše Mareše. Asistentem zůstal Michal Oliverius. Jak se vám nový kouč líbí?

Na hodnocení je ještě hodně brzo. Uvidíme, jak tým bude šlapat v sezoně. Oba trenéři odvádějí maximum, pro kluky je to určitá změna. Velice dobře na to reagují. My jsme věděli, co od trenérů očekávat. Svou práci dělají dobře.

Dá se očekávat změna herního stylu oproti minulé sezoně?

Každý trenér vkládá do týmu něco jiného. Jak už zaznělo, tým jsme omladili. Budou sice chybět zkušenosti, ale věříme, že hra bude trochu rychlejší.

Otázka, která nesmí chybět. Jaké cíle si dáváte do nové sezony?

Určitě chceme postoupit do play-off, ale rozhodně to nebude nic jednoduchého. Stejný cíl bude mít všech patnáct týmů v naší skupině.

Kde byste viděl hlavní favority?

Hodně silný bude Tábor a také Chomutov. Počítám, že nahoře bude hrát Příbram. Co se týče Letňan, tak tam bylo hodně změň. Uvidíme, jak se to projeví na ledě.

Jak byste pozval vaše fanoušky na domácí zápasy?

V loňské sezoně chodili fanoušci v hojném počtu, návštěvy byly slušné. Za to jim patří dík. Já si myslím, že by je měly nalákat kvalitní týmy, které k nám budou jezdit. Druhá liga se hodně zlepšila, bude tady zase hodně derby zápasů s Mostem, Chomutovem nebo Ústím nad Labem. Moc bych si přál, aby byla návštěvnost minimálně stejná a nejlépe ještě hojnější.

Co zimní stadion v Děčíně? Proběhly tam nějaké změny?

Opravy probíhají neustále. Větší generálkou prochází strojovna. Ale hlavní změnou je objednání nové výsledkové tabule. Měla by dorazit na konci listopadu, ale věřím, že to bude dříve a my to stihneme ještě před derby proti Ústí nad Labem.

V krajském přeboru jste po delší době nasadili rezervní tým. Jaké jsou další plány s B mužstvem?

Přiznám se, že aktuálně řeším, jestli soutěž vůbec dohrát. Sehráli jsme nějaké tři zápasy a těch faulů ze strany soupeřů je strašně moc. Navíc je to hodně zákeřné. Zvažujeme, zda je tohle správná cesta. Já bych snad radši klukům doporučil juniorskou soutěž. Máme tam právě hodně juniorů a taky hráčů, kteří se nevejdou do sestavy A týmu. Ale jak už jsem řekl, nevím, zda krajský přebor mužů je tou správnou volbou.