„Tahle výhra nám určitě pomůže, protože to bylo cenné vítězství a myslím si, že nás to zvedne a nakopne do dalších zápasů, které před sebou máme,“ má jasno děčínský útočník Lukáš Nezbeda.

„Nezačali jsme ale dobře. V první třetině jsme hráli špatně, dělali chybu za chybou, paradoxně jsme jí ale vyhráli. Pak se náš výkon zvedl, Příbram vyrovnala a na začátku třetí třetiny šla do vedení,“ řekl Tomáš Mareš, kouč Děčína.

Medvědi ale prolomili špatné třetí třetiny. Ještě v 55. minutě prohrávali 2:1, pak se ale dvakrát trefil Nezbeda a Faigl, překvapení bylo na světě.

„Je to pro nás strašně důležité, jelikož jsme předtím dokázali hrát se silnými mančafty 40 minut vyrovnaný hokej a v poslední třetině jsme odpadli. Takže tato výhra může být pro nás odrazovým můstkem do dalších zápasů,“ zdůraznil Nezbeda.

„V posledních deseti minutách se mužstvo neskutečně semklo. Z hráčů byla cítit strašná vůle po vítězství. To, co se dělo posledních pět minut, bychom si přáli vidět v dalších zápasech po celé utkání. Chtěli jsme alespoň bod, máme tři a za to jsme velice rádi. Výhru musíme potvrdit v dalších zápasech. Nakonec bych chtěl vyzdvihnout Lukáše Lavingera, který ten zápas vyhrál. Byl fantastický,“ dodal Mareš.

„Bohužel jsme k tomu zápasu nepřistoupili dobře. Mysleli jsme si, že to půjde samo a že po pěti výhrách za sebou jsme nesmrtelní. Dopadlo to, jak to dopadlo,“ kroutil hlavou příbramský obránce Radek Jelínek, který postrádal u celého týmu oproti předchozím utkáním především nasazení a bojovnost. Příbram tak dostala lekci. Už ve středu ji přitom čeká utkání s pražskou Kobrou. „Tvrdě jsme narazili. Musíme se z toho poučit do dalších zápasů a makat celých šedesát minut. Bez toho to nepůjde,“ dodal Jelínek.

V sedmém kolo míří Děčín do Slaného. Ve středu od 19.30 nastoupí proti aktuálně poslednímu týmu druhé ligy HC Řisuty.