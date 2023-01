„Špatný zápas, takhle nemůžeme hrát, je to zklamání. První třetina byla z naší strany hrozná, Klatovy lépe bruslily, byly lepší. V té druhé se to otočilo, soupeře jsme přehrávali, jen škoda, že tam nepadlo více branek. Za stavu 2:2 daly Klatovy šťastný třetí gól a my už se nezvedli. Bohužel nám soupeři před námi utekli. Ale v hokeji nestačí hrát dvacet minut, to je málo,“ kroutil hlavou Michal Oliverius, asistent děčínského trenéra Mareše.