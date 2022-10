OBRAZEM: Exústecká legie zařídila první letošní porážku Army

„S utkáním jsme spokojeni. Vyhráli jsme, navíc jsme udrželi nulu vzadu. To je dobře nejen pro brankáře, ale i pro celý tým,“ neskrýval radost jeden z ústeckých trenérů Martin Štěpánek. „Bylo to těžké utkání. I když jsme hráli lépe než v prvním domácím zápase. Měli jsme plno šancí, ale bohužel koncovka moc nevycházela,“ litoval faktu, že jeho tým dokázal proměnit pouze tři ze 54 střeleckých pokusů. „Ne, že bychom se trápili, ale gólů jsme mohli dát více. Takhle jsme dlouho drželi Kobru v bodové naději. Ve druhé třetině jsme dali rychlé dva góly a začali si myslet hodně dopředu. Naopak ve hře dozadu jsme ztráceli. Naštěstí to soupeř netrestal. Ve třetí části jsme se pak vrátili k tomu, co chceme, aby kluci hráli. Tím jsme si zápas pohlídali a vyhráli za tři body,“ doplnil.

VÁLÍ I LVI A PIRÁTI

Bez ztráty kytičky zůstává také Chomutov, který zvítězil jednoznačně 5:0 na ledě Vrchlabí. „Přiznám se, že jsem nečekal takto jasnou výhru v první zápase venku a navíc ve Vrchlabí, které umí být nepříjemné,“ pravil po zápase chomutovský lodivod Kamil Koláček. „Výsledek průběhu neodpovídá, ale samozřejmě jsme hodně spokojení. Navíc jsem rád, i za našeho brankáře Míru Hanuljaka, který si hned takhle na startu vychytal nulu a získal chuť do dalších zápasů,“ dodal spokojeně.

Daří se také Mostu, jenž vyhrál v Jablonci 3:2. Lvi vedli v souboji šelem nad domácími Vlky už 3:0, ovšem necelé dvě minuty před koncem vykřesal jiskřičku naděje Maďar, sedmnáct sekund před koncem pak zužitkoval přesilovou hru Dušek. Na víc už ale Jabloneckým nezbyl čas, a tak zaznamenali první letošní porážku.

„Povedený start do sezony. Věděli jsme, že nás v Jablonci nečeká nic lehkého – dlouhá cesta, houževnatý soupeř. Tyhle body jsou vážně vydřené a skvělé,“ těšilo šéfa mosteckého klubu Lukáše Bednaříka. „Nerad hodnotím sezonu po dvou odehraných kolech, ale jsme tam za šest bodů, takže paráda.“

To šéf domácí lavičky Jan Šuráň tolik důvodů k radosti neměl. „Od začátku jsme věděli, že soupeř je silný. Je to tým, se kterým bychom se chtěli srovnávat. Do utkání jsme vstoupili aktivně. Jezdili jsme, napadali jsme. Předvedli jsme dobrý přístup, ale neproměnili jsme několik šancí. Na konci první třetiny jsme naopak dostali v oslabení gól. Další dvě třetiny už to nebylo z naší strany ono. Nepodali jsme úplně ideální výkon. Dostali jsme dva další góly a trápení se protahovalo,“ krčil zklamaně rameny. „Nemůžeme se na nic vymlouvat. Odehráli jsme super první třetinu, ty další ale…bohužel,“ odmlčel se.

Ve středu čeká jeho svěřence výjezd na led ambiciózního Chomutova. „Lehký soupeř to nebude, ale na utkání se těšíme. Je škoda, že jsme doma teď body ztratili. Doufám, že v Chomutově odehrajeme kvalitní zápas.“

DĚČÍN MÁ PRVNÍ VÝHRU

Po těsné porážce v Ústí bere první výhru také Děčín. Na svém ledě sestřelil Písek jasně 7:2. „Jsme spokojeni s výsledkem, s předvedenou hrou jen částečně,“ načal hodnocení asistent děčínského trenéra Michal Olivierus. „Hlavně v první třetině na nás byla vidět nervozita z prvního domácího zápasu. V úvodní třetině jsme nehráli dobře, mohli jsme prohrávat vysokým rozdílem. Písek byl lepší, podržel náš Lukáš Lavinger,“ vysekl poklonu svému brankáři. „O přestávce jsme se snažili kluky uklidnit. Rozhodla tak druhá třetina, kde nám to tam napadalo, pak se to jenom dohrávalo. Za tři body jsme samozřejmě rádi.“