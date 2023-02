Poslední zápasy proti České Lípě se Varnsdorfu nevydařily. Na ledě soupeře prohráli 0:6, doma pak v divoké dohrávce 0:5. „Na play-off bychom měli mít silnější sestavu, včetně brankáře Hambálka. Poslední zápasy v základní části dostali šanci junioři. Takže budeme silnější a věřím, že se porveme o postup,“ hlásil před play-off.

Krajská liga na Liberecku, kde Varnsdorf působí, chřadne. Před sezonou skončil tradiční účastník Slavoj Liberec, zbývá tak šest týmů. Ve vzduchu je i případné spojení s Ústeckým krajem. „Já v to nevěřím. Před sezonou jsme to řešili na krajské schůzi. Ono se o tom hezky povídá. Ale když se podíváme na mapu a vidíme, jak daleko je Kadaň třeba od Lomnice nad Popelkou, tak je to nereálné. Já rozhodně nebudu zastáncem spojování s dalším krajem,“ zdůraznil.

Otázkou tedy je, co bude s krajskou soutěží díl. „Nevím o tom, že by měl někdo skončit. Ani se toho nebojím. Je možné, že krajské svazy vymyslí nějakou novinku. My to pak budeme s ohledem na dopravu zvažovat. Jezdíme osobními auty, položky na dopravné jsou opravdu hodně nákladné,“ dodal na závěr.

Čtvrfinále play-off se hraje na dva vítězné zápasy. Vše staruje ve středu 15. února od 18 hodin v České Lípě, odveta se hraje v pátek od 19 hodin ve Varnsdorfu. Případný třetí zápas je pak na programu v neděli 19. února od 17 opět v České Lípě. Druhou čtvrtfinálovou dvojici tvoří Lomnice nad Popelkou a Frýdlant. Rovnou do semifinále postoupil vítěz základní části z Jičína a druhý Turnov.