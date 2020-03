V předvečer velkolepé bitvy na život a na smrt dokázal ve své tváři vykouzlit i úsměv. Zkušený útočník Litvínova Michal Trávníček je na poslední páteční bitvu doma s Kladnem (18.00), po které se vítěz zachrání a poražený si to nejspíš popeláší o patro níž, natěšený.

„Bude to skvělé utkání, atmosféra bude ojedinělá,“ vyhlíží zápas o všechno. Zároveň si uvědomuje, že je v sázce osud tradiční litvínovské bašty. „Je mi to jasné, ale nechci na to myslet. Snažím se udržet ve své bublině a nenechat se ničím ovlivnit,“ řekl novinářům na čtvrtečním tréninku. „Podobné utkání jsem hrál před osmnácti lety, nakonec jsme ho zvládli. Musíme se na utkání nachystat, bude to bitva až do konce,“ zavelel Trávníček.