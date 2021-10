Oba hráči už naskočili v týdnu proti Letňanům. Sice připsali asistenci, přesto Medvědi podlehli lídrovi soutěže 2:6. „Tady jsme body nečekali. Je potřeba, aby se do toho kluci zase dostali a pak proti papírově slabším soupeřům už byli připraveni. Ani jeden to nemá lehké. Lukáš se vrátil po třech letech, Oli hrál naposledy před rokem a půl,“ vysvětlil Havlíček.

Michal Oliverius a Lukáš Zika slaví první branku Děčína v utkání s Letňany.Zdroj: Miroslav Zdražil„Kluky jsme nemuseli moc dlouho přemlouvat, sám Michal říkal, že se na to z lavičky nemůže dívat. Podmínkou bylo, aby se vrátili oba. Nám hlavně na ledě chybí emoce. Je potřeba, aby to někdo nakopl, vyhecoval, dal někomu tělo. Jsme taky jaloví směrem do útoku. Otázkou je, zda to bude krátkodobá výpomoc, nebo Lukáš s Michalem odehrají celou sezonu,“ má jasno Havlíček. Nejproduktivnějším hráčem Medvědů je přitom Daniel Volráb - 38 let.

Návrat dvou hráčů, kterým je přes 40 let, jistě brali děčínští fanoušci s nadšením. V celkovém kontextu je to ale vlastně hodně smutná záležitost. „Chtěli jsme kádr omladit, oživit. Ale bohužel, někteří hráči tu šanci za pačesy prostě nechytili. Třeba Honza Tůma odehrál osm zápasů a nemá ani bod. Adam Janoušek je podobný případ. Na tréninku přitom mladí hráči vypadají dobře, ale v zápasech se jim vůbec nedaří. Nevytváří si ani šance, to je prostě špatné. Teď budou mladým zabírat dvě místa dva starší hráči. Někteří kluci dostali hodně prostoru. My ale nemůžeme čekat, až nám soupeři ještě více bodově odskočí,“ pokýval Havlíček hlavou.

Poslední místo je samozřejmě pro celý děčínský hokejový klub nepříjemným strašákem. Ze tří druholigových skupin totiž budou sestupovat dva týmy. „Ano, poslední týmy ze skupin si to pak rozdají mezi sebou. Sestupují dva. Nahoru se tlačí Chomutov. Nebude to prostě jednoduchá sezona, rozhodně to nechceme řešit na poslední chvíli. Asi se budou zase měnit pravidla, možná zase nebudou moc na stadion fanoušci. My věříme, že návrat Michala s Lukášem prostě mužstvo nakopne,“ dodal na závěr.