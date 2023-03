Skvělý start Severočechů! Most i Děčín mají v předkole postupové mečboly

To ovšem bylo z díly Pražanů vše a svěřenci Tomáše Mareše tak budou mít v pondělí na domácím ledě postupový mečbol.

„Byl to přesně zápas play-off, chvílemi to bylo na malém hřišti Kobry opravdu strhující tempo,“ líčil po utkání Mareš. „Zápas jsme zvládli hlavně takticky, chtěli jsme hrát hlavně dobře do obrany, bez vyloučení a hrozit z brejků. V první periodě jsme přečkali úvodní tlak soupeře a sami jsme využili brejkové situace. Druhou a třetí třetinu jsme se ještě více zaměřili na obranu, a když si soupeř vypracoval šanci, vše pochytal vynikající Lavinger,“ chválil brankáře Medvědů.

„Mužstvo dřelo, bojovalo, prostě chtělo urvat ten první bod. To se nám nakonec podařilo, ale je to zatím první krůček, v pondělí půjdeme do nového zápasu s pokorou,“ slíbil. „Budeme se snažit urvat postup pro vynikající fanoušky, které máme, i pro celé město. Na závěr bych chtěl osobně pozdravit pana Františka Havránka."