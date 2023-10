Druhé venkovní vítězství v řadě zapsali děčínští hokejisté, kteří v Praze porazili Kobru na jejím ledě vysoko 7:3 a v druholigové tabulce se posunuli na šesté místo.

Hokejisté Děčína - ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Utkání bylo dlouho jako na houpačce. Děčínští vedli v 7. minutě 2:0, Kobra ale dokázala velmi rychle srovnat. Do první pauzy šli v mírném náskoku přeci jen hosté, když se v 11. minutě prosadil Jursa.

V prostřední části hry kralovaly obrany a brankáři, hosty poslal do dvoubrankového trháku David Tůma. Ve třetí třetině dal kontaktní branku domácí Bříška, ale Děčín pak během tří minut třikrát skóroval a utkání definitivně zlomil.

„Nám se povedl vstup do zápasu, kde nás nakoply první dva góly. Kobra sice srovnala, přesto jsme šli do první pauzy za vedení 3:2. Následně se hra přelévala, bylo to vyrovnané. My jsme ubránili nějaké oslabení. Ve třetí třetině se nám podařilo odskočit. Celkově jsme ale tu hru kontrolovali, byli podle mě o fous lepší a myslím si, že jsme šli více za vítězstvím. Jsem spokojený s tím, že jsme střelbu rozložili do těch zbývajících dvou pětek. Dávali jsme góly i z brankoviště, takové přesně potřebujeme,“ zhodnotil utkání David Švagrovský, trenér HC Děčín.

Jeho svěřenci mají za sebou třízápasový venkovní trip, po sedmi kolech mají na svém kontě dvanáct bodů. „Jsme si vědomi toho, jaký jsme měli los. Prohráli jsme vlastně jenom s favority. Ale nechceme se vymlouvat na rozlosování, tak to prostě je. Start do sezony není úplně špatný. Je dobře, že porážíme týmy, které máme okolo sebe. Druhá liga je nesmírně vyrovnaná, musíme jít zápas od zápasu. Budeme se snažit udělat maximum, abychom do tabulky přidávali další bodové příspěvky,“ dodal.

Děčínští Medvědi budou mít další šanci ve středu 18. října, kdy od 18 hodin hostí osmé Vrchlabí.

HC Kobra Praha - HC Děčín 3:7 (2:3, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 8. Do. Novák (T. Urban I, Houška), 10. S. Tichý (M. Kvasnička, Matuška), 42. Bříška (T. Urban I, Vlček) – 6. D. Tůma (Nezbeda), 7. Macek (D. Černý, Smola), 11. Jursa (Parshakov, D. Kučera), 24. D. Tůma (Faigl, Bartoň), 48. Faigl (Vl. Brož, D. Tůma), 49. Jursa (O. Sýkora, D. Kučera), 51. Nezbeda (D. Tůma, Zedek)

R: Valda – Kučera, Herles. Vyloučení 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 142.

HC Děčín: Lavinger (M. Petrásek) – Bartoň, Vl. Brož (A), Zedek, D. Kučera, Kaltenböck, A. Starý – Faigl (C), Nezbeda, D. Tůma (A) – Parshakov, Jursa, O. Sýkora – Macek, D. Černý, Smola – Chovanec.

Tabulka: 1. Tábor 17, 2. Příbram 17, 3. Letňany 15, 4. Mostečtí Lvi 13, 5. Chomutov 12, 6. Děčín 12, 7. Kralupy n. Vlt. 10, 8. Vrchlabí 9, 9. Písek 8, 10. Ústí nad Labem 7, 11. Řisuty 7, 12. Benátky n. J. 5, 13. Cheb 5, 14. Kobra Praha 4, 15. Hronov 3.