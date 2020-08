Vzhledem k právě probíhající rekonstrukci střechy je omezen provoz zimního stadionu v Děčíně. S tím souvisí i zahájení tréninků a utkání.

Zimní stadion v Děčíně. | Foto: Deník

Rekonstrukce týkající se vnitřních prostor je prodloužena do 21. srpna, poté by se mělo začít chladit. Klub HC Děčín zajistí v omezeném režimu tréninky všech kategorií na okolních stadionech, trénovat se bude v Ústí nad Labem, České Lípě, Litoměřicích a Teplicích. První domácí utkání "A" mužstva s Mostem, které se mělo odehrát 20. srpna od 18 hodin v Děčíně se přesouvá do Ústí nad Labem se začátkem od 19 hodin.