V probíhající sezóně odchytal čtyři zápasy, od té doby jsou nižší hokejové soutěže zastaveny. „Upřímně si myslím, že krajská liga se už nedohraje. Prostě se to nestihne,“ přiznal Kácha, jehož strýcem je bývalý brankář Luboš Horčička. Mimo jiné vítěz extraligy se Zlínem.

Váš strýc je Luboš Horčička. Začal jste chytat díky němu?

Přesně tak. Hrozně jsem se v něm viděl a chtěl jsem být jako on.

Rok 2020 byl pro sportovce hodně smutný. Vy jste asi nebyl výjimkou.

Máte pravdu. Loňská sezóna byla prakticky bez play-off. V té nové jsme stihli odehrát čtyři zápasy. Pak se soutěž kvůli opatřením v boji proti koronaviru zastavila.

S hokejem jste začínal v Děčíně. Kdy přišel vás přesun do Varnsdorfu?

V Děčíně bydlím. Krom dvou juniorských sezón, kdy jsem byl v Litoměřicích a Ústí nad Labem, jsem hrál pouze v Děčíně. K Varnsdorfu jsem se připojil ke konci minulé sezóny. Tamní klub řešil náhradu za Dominika Březnu, který odešel do Turnova.

Za druholigový Děčín jste toho ale moc neodchytal, viďte?

Ani nemůžu říct, že tam mám nějaké starty. V přípravě jsem sice pár zápasů odchytal, ale v hlavní soutěži to bylo jen pár minut. Nikdy jsem za Děčín nebyl v brance na začátku zápasu.

Nemrzí vás, že jste v Děčíně nedostal více šancí?

Mrzí mě to. Obětoval jsem hokeji spoustu času. Snad se mi daná píle vrátí ve Varnsdorfu.

Jak moc vám chybí hokej a parta v kabině?

Chybí to moc. Jak hokej, tak právě ta parta v kabině, kde je hodně veselo. Celkově jsem si za tu dobu zvykl na určitý režim a pohyb. To taky hodně chybí. Na druhou stranu nejsme profíci, každý z nás má nějaké povinnosti. Ať je to škola, nebo zaměstnání. Ten čas není tak našponovaný.

Udržujete se nějak v kondici?

Aktuálně je u mě na pořadu dnes rekonstrukce bytu. Je to ve třetím patře bez výtahu, takže vše musím tahat ručně. O pohyb zatím nouzi nemám (smích). Jinak vlastně nic nedělám. Vlastně na to není moc prostor. Navíc potřebuji trénovat s někým, samotného mě to moc nebaví (smích).

Jak je časově náročné skloubit hokej v nižší soutěži s povinnostmi běžného života?

Je to časově náročné. Ve druhé lize se třikrát týdně trénuje a hrají se dva zápasy. Když se jelo na zápas během pracovního týdne, tak jsme si v práci většinou museli zařídit volno. V krajské soutěži ve skupinách není tolik týmů, takže se hraje jednou týdně a trénuje se dvakrát týdně. Takže mám menší zátěž, ale zase musím dojíždět do Varnsdorfu z Děčína. A to mi spolkne docela dost času.

Zkoušel jste i jiné sporty?

Musím říct, že ničemu jsem se nevěnoval tak aktivně, jako hokeji. Rád se projedu na kole, zahraji fotbal, tenis, nebo squash. Když čas dovolí, tak v zimě jezdím na snowboardu. Léto nejraději trávím u vody na paddleboardu. Hodně jsem si oblíbil jízdu na jetsurfu. Rád bych se naučil surfovat. K tomu, abych si to vyzkoušel na moři, jsem se ještě nedostal.

Máte od trenéra nějaké instrukce, jak se máte udržovat?

Žádný harmonogram, podle kterého bychom se měli řídit, jsme nedostali. Samozřejmě na nás apeloval, ať se udržujeme v kondici. Je potřeba být připravený, kdyby se soutěž rozjedla. Na druhou stranu každý z nás hokej nějakou dobru hraje a měl by vědět, na čem je potřeba zapracovat.

Věříte, že se sezóna stihne nějakým způsobem dohrát?

Krajská liga asi ne. Podle mě se už nerozjede ani druhá liga. Základní část většinou skončila někdy během února, pak začínalo play-off. Teď jsme na začátku ledna a my jsme odehráli jenom čtyři zápasy. Musel by se vymyslet jiný model soutěže. Podle mě by se to ale stejně nestihlo. Zatím ale není nic potvrzené, nechme se překvapit.

Máte ještě nějaké konkrétní hokejové cíle?

Aktuálně bych rád s Varnsdorfem postoupil do play-off a hrál o medaile. V letošní sezóně to bude asi bez šance, tak snad ta další bude kompletní. Pak bych si přál, aby se hokej dal dále skloubit se zaměstnáním a mohl jsem ještě nějakou dobu chytat.