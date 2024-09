Z šesti přátelských zápasů vyhrál Děčín pouze jeden. V Ústí nad Labem, díky skvělému závěru zvítězil 5:4 po prodloužení. Jinak samé porážky – v Kadani 3:6, doma s Ústím 3:9, v Mostě 1:5, doma s Kadaní 1:2 a v generálce doma s Mostem 4:5.

„Z přípravy rozhodně neděláme nějaké velké závěry. Samozřejmě by bylo lepší, kdybychom těch vítězství měli víc. Osobně si myslím, že v posledních dvou zápasech se naše hra hodně zlepšila. Je tam plno nových věcí, musí si to sednout. Také jsme nebyli úplně kompletní, zlobila nás zranění,“ řekl Deníku Jan Havlíček, manažer HC Děčín.

Novou sezonu otevřou děčínští Medvědi ve středu 18. září, doma od 18 hodin nastoupí proti Písku. „Máme teď trochu problémy s obránci, tři jsou aktuálně mimo. Kaltenböck a Polata jsou po operaci. Zdravotní problémy má navíc Pavel Tomšík,“ smutně poznamenal.

Na posílení kádru má vedení klubu ještě dostatek času. „Přestupy nejsou uzavřené, je čas do prosince. Navíc tam je možnost hostování, u několika kluků využijeme střídavé starty. Trh sledujeme, ale moc volných hráčů není. Ideálně bychom logicky potřeboval posílit obranu,“ má jasno Havlíček.

Pro celek ze severu Čech je klíčové, že udržel řadu opor z kádru, který v minulé sezoně skončil na pátém místě. V play-off pak podlehl 1:3 Letňanům. V týmu tak zůstal obránce Brož, nebo důležité útočné trio David Tůma – Nezbeda – Faigl.

„Budeme rozhodně nejvíce spoléhat na první řadu. Táhnout to musí právě ti starší hráči. Věříme, že mladí se k nim brzy přidají. Měli jsme pár odchodů, ale klíčové hráče tady máme. Navíc jsme přivedli Pavla Písaříka, od kterého si slibujeme, že posílí druhou útočnou řadu,“ prozradil.

Do konkrétních ambicí a cílů se Jan Havlíček pouštět nechtěl. Je ale jasné, že Děčín bude chtít opět urvat play-off. „Laťka je z minulé sezony nasazená hodně vysoko. Ale to už bych neřešil. Je tady nová výzva, nová sezona, nový trenér. Bude chvilku trvat, než si to prostě sedne. V systému ligy je změna. Nebude předkolo play-off, do prvního kola postoupí prvních osm celků. Play-off je naším cílem, to je samozřejmé. Největší favorit? Za mě určitě Tábor,“ prohlásil.

Jan Havlíček má v závěru zajímavou zprávu pro děčínské fanoušky. „Novinkou je nová kolekce dresů. Snad to brzy stihneme. Fanoušky budeme včas informovat, budou si je moc zakoupit v naší prodejně. Určitě chceme pokračovat v komunikaci skrze sociálně sítě. Samozřejmě je na to lepší nálada, když se vyhrává. Přicházejí i určité nápady. Přesto věřím, že to bude fungovat,“ dodal Jan Havlíček.