Michale, po předčasně ukončené sezóně jste se definitivně rozhodl ukončit svou bohatou hokejovou kariéru. Napadlo vás, že byste dostal nabídku trénovat A tým?

Nějaké náznaky a varianty ohledně trénování byly ve hře, ale úplně nebylo jasné, v jaké kategorii a v jaké pozici to bude, Vše se řešilo po ukončení sezóny.



Když tato zpráva spatřila světlo světa, došlo k nějakému hecování ze strany bývalých spoluhráčů?

Jo, určitě. Našli se někteří chytráci, co mi posílali zprávy a hlasovky, ale vesměs vše, s čím jsem si uměl poradit (smích).



Ukončení své velmi úspěšné hokejové kariéry jste si určitě představoval jinak. Dobře rozjeté play-off, které za stavu 2:1 na zápasy zastavila pandemie a následně došlo k ukončení celé sezóny. Plánujete pro fanoušky nějaké oficiální rozloučení, podobně jako tomu bylo u Jardy Haška?

Nikdy by mě nenapadlo, že se dá takhle nějak ukončit sezóna a ještě k tomu, když byla moje poslední. Divný konec sezóny potažmo kariéry, ale musím to brát jak to je. Zatím nevím o žádné rozlučce, uvidíme…



V děčínském dresu jste po tom, co jste v roce 2009 přestoupil z České Lípy, strávil dlouhých jedenáct sezón. Bylo to nakonec vaše nejdelší působení v jednom týmu. Asi není třeba se ptát, zda vám děčínské prostředí přirostlo k srdci. Patrně jste tedy s nabídkou trenéra příliš dlouho neváhal?

Zcela bezpochyby mi Děčín přirostl k srdci. Věděl jsem, že u hokeje chci zůstat a volba byla jasná a bez rozmyšlení - HC Děčín.



Patřil jste k hráčům, kteří pravidelně zapisovali mnoho kanadských bodů. V poslední sezóně jste jich posbíral čtyřiačtyřicet včetně nedohraného play-off. Kdyby vás nezabrzdilo zranění, asi by to bylo ještě vyšší číslo, nemyslíte?

Body ke mě po celou kariéru vždy tak nějak patřily. A i když to už nebylo úplně herně ono, tak kdybych odehrál více zápasů v sezóně, dostal bych se, myslím, na nějakých 55-60 bodů. A to by bylo slušné. Ale na kdyby se nehraje. Zranění a nemoci ke sportu patří.



Nyní budete v úplně nové roli, v pozici hlavního kouče. Máte už nějaké představy, jak budete s týmem pracovat a co od hráčů očekáváš? Přeci jen jste s nimi ještě před pár měsíci hrál a najednou jim budete „velet“.

Je to takové zvláštní, když člověk s klukama hraje a pak těm samým lidem má velet na střídačce jako trenér. Ale myslím si, že i já a i kluci to společně zvládneme. Představy jsou pořád ty stejné. To znamená makat, poslouchat, mít z toho radost, těšit se na trénink a na zápas, dát si nějaké to pivko. Prostě ty normální vyzkoušené věci, které fungují „milion“ let. Když tohle všechno bude fungovat dohromady, jsem přesvědčený, že vše bude OK.

Jak moc se na tuhle výzvu těšíte? Bude to jiné, najednou budete prožívat emoce na střídačce, mnohokrát byste určitě v nějaké situaci sám naskočil na led.

Těším se moc, jak to budu prožívat ze střídačky. Na ledě to budou muset už řídit kluci, já už ne.



V kabině jste byl šéf, nosil jste kapitánské céčko, všichni vás brali s respektem, nikdo si nic nedovolil, jak jste vždy tvrdil. Teď to asi bude platit dvojnásob, že?

V kabině jsem byl šéf, no a vlastně zůstávám pořád šéfem (smích). Věřím, že to pospolu všichni zvládneme a vše bude klapat tak, jak má. Nedělal bych z toho nějakou velkou vědu, bude to v pohodě.



Co byste závěrem vzkázal fanouškům Děčína? Jste jejich velkým oblíbencem, určitě jsou moc rádi, že u áčka zůstane, i když už v jiné pozici.

Fanouškům bych vzkázal, že byli vždy skvělí a podporovali jak mě, tak i celé mužstvo. Když se nám dařilo i nedařilo a jezdili za námi i na výjezdy. Ať v tom pokračují a jsou pořád takoví, jací byli doposud. Za mě osobně bych jim chtěl strašně poděkovat za celou dobu, co jsem v Děčíně, jak mi fandili. Díky moc.

VENDULA ZDRAŽILOVÁ