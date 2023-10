Také ve třetím domácím utkání otevřeli benátečtí hokejisté před svými diváky skóre. Znovu ale nedovedli zápas k bodovému zisku. Ve třetí třetině duelu s Děčínem obrátil stav na stranu hostujícího týmu útočník Nezbeda. Jeho dvě branky nakonec přisoudily tříbodový zisk severočeskému týmu.

Hokejisté Děčína - ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

První třetina nabídla zajímavý hokej, v němž byli střelecky aktivnější hosté. První větší šanci tohoto duelu si ale vypracoval domácí Hozák, který z pokleku nedokázal trefit odkrytou klec. V polovině první třetiny dokonce zvonila tyčka za zády děčínského Petráska po zakončení Zumra. Hostům pomohla do tlaku první početní výhoda tohoto zápasu. Brankář Brázdil ale velkému tlaku odolával.

Domácí maskovaný muž se následně zaskvěl i po Jursově sólu při vlastním oslabení. V úvodní periodě si musel připsat hned dvanáct zákroků, jeho kolega Petrásek jen čtyři.

Hned v úvodu druhé třetiny pláchl domácím hráčům Faigl, narazil ale na pozorného Brázdila. Benátečtí hráči postupně vyrovnávali hru a také oni se dostávali do šancí. Ve 31. minutě už udeřilo. Tondr našel křížnou přihrávkou Řepíka, který z kruhu vymetl pravý horní růžek. Chvíli poté mohl vyrovnat Černý, jeho střelu ale zastavilo břevno domácí svatyně. Do trháku neposlal své spoluhráče Šafránek, kterého pro změnu vychytal Petráskův beton. Když už děčínský Tůma dostal puk za brankovou čáru, hlavní rozhodčí Battěk rozpažil, neboť viděl vysokou hůl hostujícího útočníka.

Jágr naznačil, že by mohl brzy nastoupit za Kladno, rozehrát se chce ve Slavii

Do třetí třetiny vstoupili rozhodně lépe domácí. Martínek pláchl Dominiku Kučerovi, někdejší extraligový brankář Petrásek se ale přelstít nenechal. Chvíli poté zakončoval nebezpečně Tůma a domácí tým podruhé zachránilo břevno. Hra se rychle otočila na druhou stranu, Řepíkovo zakončení ale na brankové čáře vyrazil Petrásek. Chvíli poté Faigl našel nedostatečně obsazeného Nezbedu, který přesnou střelou odčaroval Brázdilovo kouzlo.

Benátecký brankář následně zachránil svůj celek při úniku Smoly. Na druhé straně zívala na Zumra odkrytá část branky, radost z brankové trefy mu ale překazil Petrásek, lépe řečeno jeho tygří skok. V 52. minutě pláchli hosté do přečíslení dvou hráčů proti jedinému. Odpovědnost vzal na sebe Nezbeda, který posadil svoji střelu přesně nad Brázdilovu lapačku. Šest minut před koncem čekala na benátecký tým přesilová hra. V ní si největší šanci přichystal Šafránek, který ale trefil jen boční síťku.

Krajská liga: Černošice padly v Poděbradech, nejvíc bodů má Čáslav a Rakovník

Naděje benáteckého týmu do roviny teorie mohl v oslabení posunout Nezbeda, ten ale odmítl hattrick, při svém úniku netrefil branku. Svěřencům trenéra Nováka nepomohla k bodovému zisku ani kratičká power play, při níž se sice Benátky usadily před Petráska, ten jim ale gólovou slast nedovolil.

Očima trenérů

Martin Novák, Benátky: Opakuje se nám stále stejná písnička. Na jednu branku se vyhrávat nedá. Kluci bojovali, makali, strašně moc chtěli uspět. Bohužel po dvou individuálních chybách jsme dostali dva neskutečně hloupé góly. Pokaždé to bylo nedáš-dostaneš. Měli jsme obrovskou šanci, abychom odskočili na 2:0, další příležitost, abychom vedli 2:1. Neproměnili jsme ani jednu. Soupeř nás pokaždé potrestal. Jak kdysi říkal trenérský kolega Stramaccioni, který vedl fotbalovou Spartu, nezabili jsme zápas. Nevstřelili jsme druhý a třetí gól, a to se nám vymstilo.

Michal Oliverius, Děčín: Samozřejmě jsme rádi za tři body. Benátky se po pár kolech nachází tam, kde se nachází. Nemyslím si, že by jejich umístění úplně odpovídalo. Podobná utkání jsou strašně těžká. Jede se na zápas a čeká se, kdy tým ze spodku tabulky zabere a odpoutá se ode dna. K tomu jsme měli respekt. Zápas byl dlouho o první brance. Benátky se prosadily a po dvou třetinách vedly. Řekl bych, že náš tým měl během těchto dvou třetin také dost příležitostí. Nepadalo nám to, ale v kabině jsme kluky uklidnili, ať jsou trpěliví, že šance máme a že se určitě prosadíme. Nakonec se nám to ve třetí třetině, zaplaťpánbůh, podařilo. Určitě jsme si odsud nějaký bodík zasloužili odvézt. To, že to jsou tři body, za to jsme nesmírně rádi.

HC Benátky nad Jizerou – HC Děčín 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Branky: 31. Řepík (Tondr, L. Kučera) – 44. Nezbeda (Faigl), 52. Nezbeda (Tůma, Bartoň). Rozhodčí: Battěk – P. Beneš, Kurtin. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 140.

Benátky n. J.: Brázdil – Lytvynov, Antoš, Kliment, Klodner, Tondr, Čížek, Mašek – Zumr, Šafránek, Jankovský – Hozák, L. Kučera, Řepík – Dvořák, Havlas, Martínek

Děčín: Petrásek – Brož, Bartoň, D. Kučera, Zedek, Starý, Kaltenböck – Tůma, Nezbeda, Faigl – Sýkora, Jursa, Černý – Smola, Paršakov, Macek – Hruška, Chovanec