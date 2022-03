Jaký je ještě program do konce soutěže? Postupuje vítěz soutěže, nebo je pak ještě baráž?

Pokud v sobotu vyhrajeme, čeká nás baráž na dva vítězné zápasy, nejspíš s Berounem. Každopádně se tréninkový plán nemění dokud bude led.

V sobotu máte doma Jičín, který už ztrácí hodně. Jaký ten zápas bude?

Jičín je pro nás nejsložitější soupeř z ligy. Umí dobře bruslit, je aktivní a už jsme s ním pár zápasů prohráli. Každopádně jsme na něj připravění, máme mu co vracet. Škoda, že Jičín neuzůstal v první lize, když si ji poctivě vybojoval, kvalitu na to má. Zápas to pro nás bude asi nejdůležitější za poslední dva roky, to vím, ale holky mají čistou hlavu a jasný cíl.

Říkáte si teď, že je postup vašim cílem, že už to nepustíte?

Postup by mohl být novým cílem, ale nebude primárním. Primární cíl bude, aby si všechny holky zahrály. Baráž bude za odměnu pro celý tým, všechny si ji snad užijí.

Čemu vděčíte za povedené období? Zlepšily se holky díky tréninkům, nebo se prostě dostaly do formy?

Holky se zlepšují každý trénink, každý zápas. Dávají si dokonce navíc, jsou motivované a v kabině panuje pohoda, to děla celou práci ohromě snazší. Na posledních pár zápasů jsme posílili o hráčku z žáků Elišku Rocheltovou, která vždy holkám ráda pomůže. Jinak na celý tým jsem pyšný za to, co dokázal.

Kdo tým táhne? Předpokládám, že pořád Forejtová, hlavní tvář Děčína.

Na Domču se může tým kdykoli spolehnout, nicméně není sama. Za sezonu chválím celý tým, ale velký pokrok udělaly například Eva Hueberová, Natálie Hrdá, nebo Aneta Schrollová. Holky stabilně chodí na všechny tréninky a je vidět, že je to hodně baví. Z obránců musím pochválit Petru Albrechtovou, která je bohužel na poslední zápas zraněná. Ale jak říkám, nejraději bych tu vyjmenoval všech šestnáct holek. Velký vděk patří i golmankám; spoléháme se na Kláru Hejzákovou a Báru Bartůškovou. Jinak velký dík patří Lucii Prchalové, která nám odchytala půl sezony.

Začali na vás chodit diváci? Nebo se těžko prosazujete, není o vás tolik slyšet?

Myslím si, že není tolik známo, že v Děčíně hrají holky a že se jim takto daří. Chodí hlavně příbuzní a kamarádi. Ale pokud by někdo měl zájem, tak budeme rádi za jeho hlasivky a podporu. Pro holky je to pak super zážitek.