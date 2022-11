„Měli jsme dobrý vstup do utkání, dali jsme dvě branky a mužstvo to uklidnilo. Ve druhé třetině na nás Jablonec od začátku vlétl, napadali nás ve více hráčích a dělalo nám to trochu problémy. Do poslední třetiny jsme šli s tím, že budeme dobře bránit a čekat trpělivě na brejky. Ty přišly a výsledkem byly další čtyři branky. Musíme mužstvo pochválit, že utkání zvládlo jak herně, tak hlavně takticky. Velký dík patří našim fanouškům, kteří dorazili opět ve velkém počtu a byli hlavně slyšet po celý zápas,“ pochvaloval si Tomáš Mareš, kouč Děčín.

Jablonecký Trenér Jan Šuráň vyhlíží, až se konečně uzdraví alespoň některý ze tří zraněných obránců. „Dlouhodobě nás trápí absence tří obránců. To je pro nás velká ztráta a byla znát už i v předchozích třech utkáních. A dnes se na výsledku podepsala zase. Je pro nás těžké dostat puk a dobře si akci rozehrát, připravit si takovou rozehrávku, po které můžeme přejít do útoku a něco s tím udělat. Když už chceme hrát zezadu, abychom nedostali góly, tak toho nejsme schopní a stejně inkasujeme. A to je pro nás strašně srážející. V této naší oblasti je jen malý počet hráčů tohoto typu, abychom to řešili tak, že nějaké obránce seženeme. Takových hráčů a navíc dobrých je málo. Kdybychom si je mohli odněkud vytáhnout, tak to uděláme, jako jsme to udělali s Adamem Starým z Děčína. Ale profesně staré a zkušené obránce jen tak neseženete, to je hrozně těžké. Takže situace přehráváme, před brankou nestřílíme a to je pak také na výsledku znát,“ popsal příčiny smolné série .

A nálada v kabině se zlepší až po prvním vyhraném duelu. Vlci prohráli čtyřikrát za sebou a postavení v tabulce ideální nemají. „Oba následující zápasy hrajeme venku. Hodnotit budeme až potom. V sobotu hrajeme v Mostě a ve středu v Řisutech,“ dodal jablonecký kouč.

Vlci Jablonec nad Nisou - HC Děčín 2:7 (1:3, 1:0, 0:4)

Branky a nahrávky: 4. Foerster (Pavlů, Dušek), 28. Koutecký (Strnad, Maďar) – 2. Zajan (Kučera, Trávníček), 7. Zajan (Brož), 20. Cikhart (Pšenička, Černohorský), 46. Brož (T. Nezbeda, Cikhart), 48. Faigl (T. Nezbeda), 52. Zajan (Charvát, Pšenička), 57. T. Nezbeda (Černohorský).

Diváci: 156. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:1. V oslabení: 0:2.

HC Děčín: Lavinger – Kučera, Černohorský, Charvát, Brož, Klement, Mikulec, Kaltenböck – Trávníček, Zajan, Tůma, T. Nezbeda, L. Nezbeda, Macek, Faigl, Pšenička, Cikhart.

Tabulka: 1. Letňany 42, 2. Příbram 39, 3. Tábor 35, 4. Chomutov 30, 5. Ústí n. L. 30, 6. Vrchlabí 29, 7. Kobra Praha 26, 8. Mostečtí Lvi 20, 9. Písek 19, 10. Děčín 18, 11. Benátky n. J. 18, 12. Cheb 13, 13. Klatovy 12, 14. Jablonec 12, 15. Hronov 10, 16. Řisuty 7.