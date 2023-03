Ani ve druhém utkání nenašli děčínští hokejisté recept na silné Letňany. Ve výborné kulise doma podlehli pražskému celku 0:2, v sérii tak ztrácejí už dva zápasy a ve středu budou na ledě soupeře odvracet vyřazení ze čtvrtfinále play-off a konec sezony.

Děčínští hokejisté ve druhém utkání čtvrtfinále podlehli Letňanům 0:2. | Foto: Akim Nguyen

Medvědi se v této sérii trápí v útoku. Za dvě utkání dali jednu branku. A to je málo. „Bez branek se prostě nevyhrává. Málo se tlačíme před branku, nějaké šance jsou, ale moc toho není. Musíme více před brankáře. Ten co vidí, pochytá,“ má jasno Michal Oliverius, asistent děčínského trenéra Mareše.

Letňany na severu Čech poprvé udeřili už v 7. minutě, kdy se prosadil Kropáček. „Byla tam nedůraz u mantinelu a pak i před branku,“ zlobil se. Po půl hodině hry pak Hozák využil přesilovou hru. „My jsme měli také přesilovky, ale ten gól jsme tam prostě nedotlačili,“ zakroutil Oliverius hlavou.

Čestnou branku Děčín nedal ani z trestného střílení, které 16 vteřin před koncem neproměnil Lukáš Nezbeda. Přesto Medvědi sehráli s favoritem vyrovnanou bitvu. „Typický zápas play-off, kde těch šancí všeobecně moc nebylo. Je to bojovné. Dobrá zpráva je, že jsme sehráli pět vyrovnaných třetin. Daří se nám i do obrany, ovšem musíme prostě přidat v útoku,“ burcuje celý tým.

„Větší hřiště Děčínu určitě šlo k duhu. Je to extrémně ofenzivní tým, zvyklý na rychlé úniky. Doma k tomu měl i víc prostoru,“ podotkl prozatímní fantom série Jaroslav Brázdil, brankář Letňan.

„Paradoxně si myslím, že důležitější byla ta druhá branka. Umožnila nám hrát v klidu zezadu, nemuseli jsme se nikam hnát,“ připomenul letňanský gólman trefu kapitána Jiřího Hozáka, která určila konečný výsledek.

Ve středu se celá série stěhuje do Prahy, Medvědi už nemají kam uhýbat. Musí vyhrát. „Zbraně neskládáme, rozhodně tam nejedeme na výlet. Klukům musím za výkon poděkovat, hráli na krev, rvali se do posledních vteřin. Tak je to v pořádku. Musíme dát první branku, pak se ten zápas bude vyvíjet úplně jinak. Ještě bych poděkoval našim fanouškům, kteří nás podporují jak doma, tak i venku,“ dodal Oliverius.

HC Děčín - HC Letci Letňany 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Kropáček (Hozák, Kastner), 30. Hozák (Arnošt, Kynčl). Rozhodčí: Šperl, Valda – Gregar, Tuháček. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 1 026. PStav série: 0:2.

HC Děčín: Lavinger – Brož, Černohorský, Charvát, Loukota (A), D. Kučera, Mikulec, Kaltenböck – Faigl, T. Nezbeda, Trávníček (C) – J. Tůma, L. Nezbeda, Macek – Černý, Nowák