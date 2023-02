„Jednoznačně nejhorší výkon nadstavbové části. Hráče jsme upozorňovali na domácí zápas s Řisutami, kdy jsme po devíti minutách prohrávali 0:3. V sobotu to po 45 sekundách bylo 0:2. Byli jsme horší ve všech činnostech. Více jak měsíc hrajeme na patnáct hráčů. Když se jeden uzdraví, další dva se zraní nebo onemocní. Mužstvo už jede na krev, nemá ten správný drajv, je to takové utahané, utrápené. V těch zápasech předtím jsme to ještě nějak uhráli, teď už bohužel ne. Chybělo mi tam i více bojovnosti, hlavně kvůli tomu velkému počtu fanoušků, kteří nás přijeli povzbuzovat. Teoretická šance na předkolo ještě je, ale velmi malá,“ smutně pravil Tomáš Mareš, kouč HC Děčín.