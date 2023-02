„Měl by dorazit Tomáš Ujfaluši, Jirka Novotný, Láďa Vízek, Patrik Berger, Horst Siegl nebo Honza Koller. Samozřejmě se stává, že to někdo odvolá, protože nemůže, ale těch známých osobností bude opravdu dost,“ řekl Petr Voříšek, rodák z Děčína, mistr Evropy do 21 let, který nastoupí za Pelikány. Aktuálně trénuje v I.A třídě fotbalisty děčínského Junioru.

Kuka v masce, nahecovaný Pulpit. Exhibici v Děčíně zase ovládly legendy

Dorazí i Vladimír Šmicer. „Jasně, už se těším,“ sdělil Deníku během telefonického rozhovoru, když vzpomínal na v týdnu zesnulého trenéra Františka Cipra.

„Peníze, co se vyberou, tak půjdou na dobrou věc, akorát ještě v tuhle chvíli nevíme kam. Jestli se tedy nějaké peníze vyberou, tak se v kabině dohodneme, kolik a na co nebo na koho se dají,“ poodhalil Voříšek.

FOTO: Legendy na děčínském ledě. Šmicerův výběr Pelikány nemilosrdně oškubal

„My jsme to dělali už minulý rok a ty kluky, kteří sem dorazí, to strašně chytlo. Na každou takovou akci, která je navíc pro diváky a kde si můžou zahrát zase proti někomu jinému, se vyloženě těší. Mají opravdu zájem sem přijet, navíc do takové hezké haly. Když by dorazilo co nejvíc lidí, tak bude i skvělá atmosféra, a to oni přesně chtějí,“ dodal na závěr.