S porážkou 2:4 se vrátili děčínští hokejisté z ledu Stadionu Vrchlabí. Medvěd padli podruhé v řadě, v nadstavbě drží páté místo, ale situace v tabulce se trochu komplikuje.

Děčínští hokejisté prohráli ve Vrchlabí 2:4. | Foto: Anton Martinec

Skvělý začátek, špatný konec. Tak by se dal v kostce popsat středeční zápas druhé ligy. „Měli jsme excelentní nástup do zápasu a z prvních dvou, tří šancí jsme dali dva góly. Naše první lajna hrála opravdu skvěle. Postupem času se hra srovnala, ale i tak si myslím, že jsme měli v první třetině odskočit víc. Ve druhé části se hra hrozně rozkouskovala, na obou stranách bylo mnoho vyloučených a hrálo se hodně v emocích. Ale to k tomu patří,“ popsal první dvě třetiny David Švagrovský, trenér HC Děčín.

Zdroj: HC Děčín

Do té poslední šli Medvědi stále za vedení 2:1. Vrchlabí ale třikrát udeřilo a utkání zcela otočilo. „Ve třetí třetině se bohužel opakoval zápas s Příbramí, udělali jsme dvě špatná rozhodnutí, dvě chyby a soupeř to překlopil na svou stranu. Chtěli jsme přestát domácí tlak, ale to se nám nepovedlo. Myslím si, že jsme ve Vrchlabí doplatili hlavně na naši nedisciplinovanost. V tom stavu a počtu, v jakém se nacházíme, tak nám v závěru už trochu docházely síly, abychom se stavem ještě něco udělali, i když jsme ke konci měli prázdnou bránu, kterou jsme netrefili,“ kroutil hlavou.

Děčínští hokejisté jsou v nadstavbě pátí, čtvrté Letňany jim odskočily na tři body. A zezadu se blíží právě šesté Vrchlabí, které na Medvědy ztrácí čtyři body.

„My jsme hlavně rádi, že můžeme být ve společnosti prvních osmi týmů. Jsou tady kvalitní celky, zápasy jsou vyrovnané, připomínají play-off. My musíme hrát soustředěně celých 60 minut. Nesmíme si dovolit z toho vypadnout, soupeři to hned trestají,“ má jasno Švagrovský, který na závěr ocenil děčínské fanoušky, kteří do Vrchlabí v hojném počtu. „Moc bychom chtěli poděkovat fanouškům za podporu, že vážili cestu do Vrchlabí a celé utkání nás hnali. Byli skvělí a opravdu nám pomáhali,“ dodal.

HC Stadion Vrchlabí - HC Děčín 4:2 (1:2, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 9. Cerman (Kozák), 43. Chrtek (Tatar, Kynčl), 49. Abraham (P. Urban, Tatar), 60. P. Urban (D. Chalupa) – 1. Vl. Brož (T. Nezbeda, Faigl), 7. D. Tůma (Vl. Brož, Faigl). Rozhodčí: Valda – Jurak, Figer. Vyloučení: 6:7. Bez využití. Diváci: 821.