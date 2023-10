Děčínští hokejisté mají první domácí výhru v sezoně, když v gólově chudém zápase přetlačili nováčka z Kralup nad Vltavou 2:1.

Děčínští hokejisté doma přetlačili Kralupy 2:1. | Foto: Akim Nguyen

Na třetí pokus se děčínští hokejisté dočkali výhry před domácím publikem. V utkání, které patřilo hlavně gólmanům, moc branek k vidění nebylo. Medvědům k výhře stačily dvě, a hlavně skvělý výkon Lukáše Lavingera, jenž inkasoval jen jednou a dal pevný základ pro středeční vítězství nad nováčkem z Kralup.

Skóre se poprvé měnilo v čase 9:41. David Tůma si za bránou parádně prohodil puk s Tomášem Nezbedou, který následně našel v mezikruží volného Tomáše Faigla a ten prostřelil Novotného - 1:0. V čase 31:02 přišlo vyrovnání, Adam Kellerstein ujel děčínské obraně a po kličce do bekhendu překonal Lavingera - 1:1. V čase 37:31 si Grizzly vzali vedení zpět. Po zablokované ráně Nikolaje Parshakova se volného puku zmocnil Ondřej Sýkora, který poté objel gólmana a úspěšně zakončil - 2:1.

„Jsme strašně rádi za tři body. Myslím si, že se nám zápas úplně nepovedl a bylo tam hrozně moc laxnosti a herní nezodpovědnosti vůči týmu a v podstatě jen díky ubráněným oslabením a Lávovi v bráně, který podal fantastický výkon, jsme byli schopni se udržet v zápase. Musíme odstraňovat tyhle zkratovité věci, laxnost a mít zodpovědnost vůči mančaftu. Musíme se vyvarovat chyb, abychom se posouvali dál, zápasy zvládali jednodušeji a nedělali si to složité tak, jak to bylo dneska. Na druhou stranu jsme strašně rádi za to, že jsme to tak odpracovali a závěr odmakali. Bereme tři body a budeme se chystat na dalšího soupeře," zhodnotil utkání David Švagrovský, trenér HC Děčín.

HC Děčín – HK Kralupy nad Vltavou 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky a asistence: 10. Faigl (Nezbeda, Tůma), 38. Sýkora (Parshakov, Kaltenböck) – 32. Kellerstein

Sestava Děčína: Lavinger (Petrásek) – Brož (A), Bartoň, Kaltenböck, Zedek, Starý, Hercík – Tůma (A), Nezbeda, Faigl (C) – Sýkora, Jursa, Černý – Parshakov, Smola, Macek – Hruška, Nowák.

Tabulka: 1. Příbram 11, 2. Tábor 9, 3. Chomutov 9, 4. Mostečtí Lvi 7, 5. Kralupy n. Vlt. 6, 6. Vrchlabí 6, 7. Letňany 6, 8. Děčín 6, 9. Písek 5, 10. Cheb 5, 11. Kobra Praha 4, 12. Ústí n. L. 4, 13. Hronov 3, 14. Benátky n. J. 2, 15. Řisuty 1.