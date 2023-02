„Mě se utkání z naší strany líbilo. Mělo to všechno. Nasazení, pohyb, disciplínu. A hlavně jediný cíl, získat tři body,“ zdůraznil děčínský kouč Tomáš Mareš.

Medvědi hráli organizovaně, zkušeně a jednoduše. Písek na jejich hru zase nenašel recept. „Na Děčín se nám prostě hraje blbě. Mají silové mužstvo, hrají jednoduše. Nám se nechtělo do rohů a před branku, protože by nás to bolelo. Hosté vyhráli zaslouženě,“ kroutil hlavou Tomáš Matušík, trenér Písku.

Děčín v každé třetině vstřelil jednu branku. Kouzlo brankáře Lavingera zlomil ve 42. minutě Pouzar. Domácí pak posadil zpátky na zem David Tůma, který v 56. minutě zvýšil na 3:1. V závěru sice Hanus snížil, výhru si ale Medvědi vzít nenechali.

„Chtěli jsme přečkat úvodní tlak domácích a to se do puntíku podařilo. Vedli jsme po rychlém protiútoku, ve druhé třetiny jsme využili přesilovku pět na tři. Rozhodujícím momentem celého zápasu bylo ubráněné čtyřminutové oslabení, kde jsme opravdu padali po hubách do střel,“ chválil Mareš bojovnost svého mužstva.

Medvědi tak stále živí naděje na předkolo play-off. Na první Písek ztrácí osm bodů, na druhé Benátky, které drží druhou pozici zaručující předkolo, ztrácí šest bodů. „Jsem rád, že mužstvo stále žije a nechce to zabalit dokud nebude konec základní části. Jsem rád, že se chce pořád rvát o ten postup do předkola,“ konstatoval Mareš.

Medvědi důležitou bitvu ztratili. Bojujeme ale dál, má jasno Oliverius

„My jsme prostě hráli špatně, začali jsme hrát až posledních sedm minut a to je málo. Už v minulém utkání proti Řisutům jsme získali neprávem dva body. Teď nás hokejový Bůh zaslouženě potrestal,“ hlesl Matušík.

Děčín nyní jede na další dva venkovní zápasy. Ve středu hraje na ledě posledního Hronova, v sobotu ho pak čeká výjezd do Chebu. Plán je jasný. „Pojedeme tam se stejným cílem, s jakým jsme jeli do Písku,“ dodal Tomáš Mareš.

IHC Králové Písek - HC Děčín 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Branky a asistence: 42. Pouzar (Koupal, Novák), 59. Hanus (Volf) – 18. Nezbeda T (Faigl, Brož), 34. Brož (Trávníček, Nezbeda L.), 56. Tůma (Nezbeda T., Faigl)

Sestava Písku: Novák (Kříž) – Novák, Radoš, Pavlát, Hanus, Dvořák (C), Turek – Macháček, Hrakholski, Volf (A), Koupal, Andrle, Chocholoušek, Březina (A), Brož, Matiášek, Andrle, Novotný, Pouzar, Hollar.

Sestava Děčína: Lavinger (Skokan) – Brož, Jan Kaltenböck, Kučera, Charvát, Gottfried, Mikulec – D. Tůma (A), T. Nezbeda, Faigl – Černý, Volráb (A), Trávníček (C) – J. Tůma, L. Nezbeda, Macek.

Tabulka, nadstavba B: 1. Písek 58, 2. Benátky n. J. 56, 3. Děčín 50, 4. Cheb 46, 5. Klatovy 29, 6. Řisuty 29, 7. Jablonec n. N. 25, 8. Hronov 19.