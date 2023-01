POMOHLO ŠTĚSTÍ

„Příjemný začátek roku. Tušili jsme, že na nás Příbram vletí, ale my jí to skvělou defenzivou hodně znepříjemnili. Bylo důležité, že jsme šli do vedení a stále se dokázali prosazovat. Domácí si podle mne vybrali celkem smolný zápas, nám na druhou stranu pomohlo i štěstí. Jsem opravdu rád za tyhle tři body, které jsou hodně cenné,“ pochvaloval si Lukáš Bednařík, šéf Mosteckých Lvů.

Chomutov doma porazil Písek 6:2, o osudu utkání rozhodl v první třetině, o branky se podělilo šest různých střelců. Piráti jsou čtvrtí, na druhou Příbram ztrácejí čtyři body.

„Od nás to byl dobrý výkon. Dobrý začátek roku 2023. Jedinou chybku vidím v polevení, když jsme vedli. Oni začali trochu víc bruslit a napadat, takže jsme jim dovolili pár šancí. Ale jinak jsme měli zápas pod kontrolou a zaslouženě ho vyhráli,“ byl spokojený Kamil Koláček, chomutovský trenér.

Páté Ústí nad Labem doma také nezaváhalo, nebezpečné Benátky udolalo 4:2. Hattrickem se blýskl ústecký matador Jaroslav Roubík. Jednu trefu připsala staronová posila Štěpán Kuchynka.

SKVĚLÝ ROUBÍK

„Benátky byly urputný soupeř. Chvilku nám po té vánoční pauze trvalo, než jsme se rozjeli. Rychle jsme prohrávali o dvě branky. Ale srovnali jsme se. První třetinu jsme hned zvládli srovnat i gólově. Druhou třetinu jsme měli odskočit, ale bohužel jsme branky nedali. Vyrovnané tak utkání bylo až do konce, kde jsme nakonec vstřelili branku do odkryté branky, čímž dovršil hattrick Jarda Roubík. Což je obdivuhodné a ty jeho branky dnes rozhodovaly,“ řekl jeden z ústeckých koučů Martin Štěpánek.

Oslabený Děčín mohl na ledě Vrchlabí jenom překvapit. Nestalo se. Domácí Stadion vyhrál 5:1 a s předstihem si zajistil účast v play-off. Děčínští Medvědi zůstávají dvanáctí.

„Domácí vyhráli zaslouženě. My jsme přijeli bez čtyř útočníků, navíc se nám zranil Pšenička. V útoku tak museli utkání dohrát dva obránci. Chtěli jsme hrát dobře směrem do obrany. V první třetině to šlo, mohli jsme i vyrovnat. V té druhé nám ale Vrchlabí po našich individuálních chybách odskočilo na tři branky a bylo rozhodnuto,“ smutně pravil Tomáš Mareš, kouč HC Děčín.

VELKÁ MARODKA

Čtrnáctý Jablonec bojuje s marodkou a nemohl konkurovat prvnímu celku tabulky. Doma padl s Letňany 2:8.

„Šli jsme do hry proti prvnímu týmu tabulky. Bylo to pro nás těžké utkání. Oslabil nás nedostatek hráčů, marodka. Museli jsme se s tím nějak popasovat, zápas skončil jak skončil. Výsledkově to pro nás není ideální. Teď nás čeká doma Písek, ten se pohybuje v tabulce kolem nás. Myslím, že by to mohl být pěkný hokej,“ stručně hodnotil jablonecký trenér Jan Šuráň.

Druhá liga pokračuje v sobotu, kdy má na programu zápasy 29. kola.