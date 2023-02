„Výsledek sice vypadá jednoznačně, ale po dvou třetinách jsme vedli 2:0. Soupeř neměl svého stabilního brankáře, my jsme navíc v poslední třetině byli produktivní. Pochvalu také zaslouží náš brankář Honza Král,“ hodnotil utkání Karel Horák, kouč HC Česká Lípa.

Českolipské hokejisty čeká ještě poslední zápas základní části na ledě vedoucího Jičína. Pak přijde na řadu série s Varnsdorfem, která se bude hrát na dva vítězné zápasy. Druhou dvojici tvoří Lomnice a Frýdlant.

„Jsme sice papíroví favorité, ale nečeká nás nic lehkého. Varnsdorf by měl mít k dispozici brankáře Hambálka, takže to nebude nic jednoduchého. Nám chybí stabilně dva hráči, jinak bychom snad měli být kompletní. Uvidíme,“ dodal Horák.

Česká Lípa zakončí základní část na čtvrtém místě, pokud by ale v Jičíně vyhrála, mohl by se z vítězství radovat Turnov. „Musíme ale podat nadlidský výkon,“ usmál se. V případě postupu by Lípa v semifinále narazila na vítěze základní části.

HC Česká Lípa - HC Varnsdorf 6:0 (2:0, 0:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 12. Holčák (Beránek, Žák), 13. Vondra (Gazsi, Šafařovský), 41. Vomáčka (Preussler), 44. Češka (Beránek), 48. Holčák (Češka), 50. Vomáčka (Jandejsek, Preussler).

Česká Lípa: Král (Andrýsek) - Žák, Havel, Jandejsek, Černý, Rašín, Beránek, Preussler, Nikl, Holčák, Vondra, Šafařovský, Gazsi, Vomáčka, Češka, Šesták.

Varnsdorf: Sláma (Podzimek) - Pípa, Prokop, Hruška, Veselý, Jarábek, Beránek, Chovanec, Vaněk, Pešek, Matějka, Oplt, Bafia, Žďánský.

Tabulka: 1. Jičín 46, 2. Turnov 44, 3. Lomnice n. P. 28, 4. Česká Lípa 24, 5. Varnsdorf 17, 6. Frýdlant 12.