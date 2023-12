Děčínští hokejisté prožívají ve druhé lize velmi dobrou sezonu. Potvrdili to i v sobotu, když doma porazili 3:2 po prodloužení první Příbram a sami poskočili na čtvrtý flek.

Děčínští hokejisté doma porazili Příbram 3:2 po prodloužení. | Foto: Akim Nguyen

Medvědi přitom na konci druhé třetiny vedli 2:0. Příbram dostal do hry Gengel, který ve 39. minutě snížil. Ten samý hráč pak čtyři minuty před koncem vyrovnal. V 64. minutě ale zařídil pro Děčín druhý bod Smola.

„Viděli jsme hodně vyrovnané utkání, ve kterém jsme chvíli měli víc ze hry my, chvíli Příbram. Myslím si, že ve druhé třetině jsme mohli soupeři odskočit víc než na dvě branky. Bohužel ke konci nás trošku srazil gól do šatny na 2:1, což se ve třetí třetině na nás podepsalo a zatáhli jsme se víc, než jsme chtěli. Soupeř toho využíval, ukázal, že právem opanuje první místo v tabulce a jen díky Lávovi jsme zůstali v zápase. Takže remíza po šedesáti minutách je asi spravedlivá," uznal David Švagrovský, trenér HC Děčín.

Jeho svěřenci neprohráli ve čtvrtém utkání v řadě. „Samozřejmě jsme extrémně rádi za ten bod navíc, ale mám i radost, že naše branky padly z věcí, kterým se věnujeme v tréninku a tím si dokazujeme, že to, co děláme, přináší ovoce a funguje to. Budeme se chystat na další zápas a jedeme dál," dodal.

HC Děčín - HC Příbram 3:2 pp (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 21. Vl. Brož (Faigl, T. Nezbeda), 25. Zedek (Smola, D. Černý), 64. Smola – 39. Gengel (Hasman, Kolda), 56. Gengel (Krejčí, Kolda).

R: Hlinka – Tichý, Herles. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 361.

HC Děčín: Lavinger (M. Petrásek) – Vl. Brož, Kaltenböck, D. Kučera, Bartoň, Zedek, Loukota, A. Starý – Macek, O. Sýkora, L. Nezbeda – Nowák, Parshakov, D. Černý – T. Nezbeda, Smola, Chovanec – Faigl.

Tabulka: 1. Příbram 50, 2. Tábor 47, 3. Chomutov 45, 4. Děčín 40, 5. Letňany 38, 6. Most 36, 7. Vrchlabí 30, 8. Kobra Praha 24, 9. Benátky 20, 10. Kralupy 19, 11. Cheb 19, 12. Ústí nad Labem 18, 13. Písek 17, 14. Hronov 11, 15. Řisuty 9.