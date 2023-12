Brankář Michael Petrásek se loučí s hokejovým Děčínem a odchází do Chomutova. Dvaatřicetiletý odchovanec Medvědů obdržel od Pirátů, kteří mají ty nejvyšší ambice v podobě postupu do Chance ligy, profesionální nabídku a od 21. prosince se stane jejich hráčem. Středeční utkání proti Letňanům bude jeho poslední a zároveň rozlučkové v děčínském dresu.

Michael Petrásek odchází z Děčína do Chomutova. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„V play-off jsou důležité i zkušenosti, kterých má Michael Petrásek, přestože se vrátil po dlouhé zdravotní pauze,“ vysvětluje Martin Pešout, hlavní trenér Chomutova a sportovní manažer v jedné osobě. „Jednali jsme už před sezónou, ale tehdy jsme se ještě nedohodli. Nicméně možnost pozdější spolupráce ani jedna strana ze stolu nesmetla. Teď jsme se k jednání vrátili a dohodli se s hráčem i klubem,“ doplňuje.

Čerstvě dvaatřicetiletý gólman má za sebou hodně náročné období. Na konci září 2022 odchytal poslední zápas v Chance lize za Přerov, ovšem poté musel kariéru přerušit kvůli Bechtěrevově chorobě. Nepříjemnou nemoc překonal a dokonce se vrátil i k hokeji. Někdejší hráč Ústí nad Labem, Litvínova či polského Krakova si vybral rodný Děčín.

Výměna. Z Děčína do Chomutova jde brankář Petrásek, opačným směrem míří brankář Horák a obránce Petrásek.Zdroj: HC DěčínV jeho barvách odchytal devatenáct zápasů už v sezónách 2011/2012 a 2012/2013, nyní přidal dalších šestnáct startů s vyrovnanou bilancí osmi vítězství a osmi porážek. V domácím souboji s Letňany se člen litvínovského mistrovského kádru rozloučí s medvědy, před derby na ledě Ústeckého Slovanu, jehož barvy hájil mezi dospělými čtyři sezóny, bude k dispozici trenérskému triumvirátu Pešout–Martínek–Krstev.

Za nejnovější posilu poslali Piráti do Děčína prozatím dva hráče – brankáře Adama Horáka a obránce Davida Petráska. První jmenovaný v aktuálním ročníku třetí nejvyšší soutěže naskočil doposud do pěti střetnutí, druhý zmíněný zadák rozdělil dosavadních patnáct utkání mezi Piráty a Cheb v poměru dvě ku třinácti. V dresu Stadionu pak právě proti Chomutovu zapsal v prvním duelu sezóny zatím jedinou asistenci. „Výměna platí do konce sezóny,“ prozrazuje Martin Pešout.

Adam Horák hokejově začínal v Karlových Varech, v jejichž barvách nakoukl i do extraligy. V nejvyšší domácí soutěži odchytal dva duely. Také si na své konto připsal v dresu Kadaně a Sokolova 11 startů v Chance lize. Ve 2. lize nastupoval za Cheb a v současné době za Piráty. Za Chomutov naskočil v letošní sezóně do pěti utkání a ve všech z nich bral jeho tým vítězství. Jeho druholigové statistiky čítají 27 zápasů, 17 výher a 2 čistá konta.

David Petrásek, jenž je odchovancem chomutovského hokeje, nepřichází do cizího prostředí. V Děčíně odehrál jedno střetnutí v sezóně 2021/22 a v letošní přípravě naskočil za Medvědy do třech zápasů. Jednadvacetiletý obránce zahájil druholigový ročník na hostování v Chebu, kam se po měsíční výpomoci Chomutovu opět vrátil. V rozjeté sezóně doposud odehrál 15 duelů a připsal si jednu asistenci. Dohromady pak má ve 2. lize na kontě 46 utkání a 7 nasbíraných kanadských bodů (1+6).