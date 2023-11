Skoro osm stovek diváků dorazilo do Děčína na druhé letošní druholigové derby proti Ústí nad Labem. Domů odcházeli daleko spokojenější příznivci děčínského hokeje. Medvědi zaslouženě porazili Slovan 4:2 a potvrdili tak roli papírového favorita.

Poslední vteřiny utkání a děčínská radost. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Do utkání přitom lépe vstoupili hosté z Ústí nad Labem, kteří šli v 11. minutě po trefě Bláhy do vedení. Jenže těsně před koncem první třetiny vyrovnal děčínský kapitán Faigl, v té druhé pak Medvědi nasázeli Slovanu tři branky a šli do rozhodující trháku. Utkání na ledě nabídlo několik strkanic a v hledišti menší slovní přestřelky mezi oběma fanouškovskými tábory.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Bylo to hrozně vyrovnané utkání, my jsme se zase vrátili k té poctivé práci. První dvě třetiny jsme byli o kousek lepší, v té třetí už to bylo z naší straně ustrašené, trochu jsme se báli o výsledek. Ta zarputilost byla na naší straně. Stačí si vzpomenout na závěr utkání a neskutečně odbojované dvojnásobné oslabení,“ řekl David Švagrovský, kouč HC Děčín.

Slovan byl v poslední periodě aktivnější, díky Bernatovi se dostřel na dvoubrankový dostřel a v posledních minutách hrál dlouhou přesilovku pět na tři a následně šest na čtyři. Tři děčínští bojovníci, v čele s brankářem Petráskem, ale nechali na ledě všechno. Při přerušení všichni popadali na zem, aby mohli popadnout dech.

„Hráli strašně na krev, bylo to za hranou. Klobouk dolů, bylo to excelentní. Věřím v sílu kabiny, v tom závěru se to ukázalo,“ zdůraznil děčínský trenér.

„Na té přesilovce bych nic neměnil, jen jsme to prostě netrefili. Máme tam specifické rozestavení, ale bylo vidět, že Děčín asi bedlivě koukal na video a měl nás přečtené. Pomohl jim také Michael Petrásek, chytal skvěle. Rozhodně jsme si nezasloužili vyhrát, blbě se mi to hodnotí,“ těžce ze sebe soukal slova viditelně zklamaný Jan Kloz, zkušený útočník Ústí nad Labem.

Tři kanadské body zapsal děčínský útočník Tomáš Nezbeda, který dal dvě branky a k tomu přidal jednu asistenci. „Hlavní je, že jsme ty branky dali. Je jedno, kdo je dal. Moje góly jsou úspěchem celé naší lajny, rozumíme si a hrajeme výborně,“ skromně prohlásil mladý útočník Medvědů.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Derby potvrdilo fakt, že Děčín je prostě aktuálně jinde, než Ústí nad Labem. „Myslím si, že v obou derby zápasech jsme šli více za hranu, než soupeř a byli prostě bojovnější,“ všiml si trenér Švagrovský.

„Já jsem sice první zápas proti Děčínu nehrál, ale byl jsem se podívat. Oba zápasy ukázaly, že pro Děčín je to prostě větší svátek a byl daleko více vyhecovanější. To nemyslím nějak špatně, je to holý fakt,“ dodal Jan Kloz.

Aktuální rozdíl mezi oběma týmy jasně ukazuje druholigová tabulka. Zatímco Děčín je pátý a nasbíral 33 bodů, Ústí nad Labem se krčí na třinácté pozici se ziskem 15 bodů.

HC Děčín - HC Slovan Ústí nad Labem 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Faigl (Vl. Brož, D. Tůma), 25. Faigl (T. Nezbeda, D. Tůma), 27. T. Nezbeda (Vl. Brož), 37. T. Nezbeda (Faigl) – 11. M. Bláha (V. Hynek, Bernat), 46. Bernat (Rudovský, Funk). R: Hlinka – Toman, Janíček. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 782.

HC Děčín: M. Petrásek (Lavinger) – Vl. Brož (A), Bartoň, D. Kučera, Zedek, Loukota, Kaltenböck – D. Tůma (A), T. Nezbeda, Faigl (C) – O. Sýkora, L. Nezbeda, Parshakov – Smola, D. Černý, Macek – Dej.

Slovan Ústí nad Labem: Stahl (Štěpka) – L. Sýkora, Funk, Trefný (C), Gottfried, Polata, V. Hynek, Popela – M. Dubský, Kloz, Jouza – Berčík, Roubík (A), M. Simon – Bernat, Rudovský, M. Bláha – J. Tůma, Krédl, Nedoma.