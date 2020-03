Hokejový útočník Zdeněk Petráš má za sebou pikantní souboj proti Medvědům, sice zaznamenal dva body, ale porážka 4:5 v prodloužení určila, že Děčín zahájí play-off doma. A právě proti Řisutům. „Oba týmy jsou kvalitní a vyrovnané. Bude to dobrá série,“ tuší útočník, který je stále druhý v kanadském bodování celé soutěže.

Zdendo, máte za sebou utkání proti „svému“ Děčínu. Jaké to bylo?

Samozřejmě je to trošku jiné, než hrát proti ostatním soupeřům. Všechny kluky znám, byly tam větší emoce. Alespoň z mé strany. Uvidíme, jaké budou další zápasy. S klukama z Děčína jsem při rozbruslení pokecal a šlo se do boje.

Vy jste si v zápase připsal dvě nahrávky. Jak jste se cítil?

Když se hodí úvodní buly, snažím se soustředit na svůj výkon. Samozřejmě jsme se s klukama párkrát poškádlili, když bylo přerušení. K hokeji takové emoce prostě patří.

Zajímavé je, že v prvním kole play-off narazíte právě na Děčín.

Jo, to je docela zajímavé (smích). Děčín má hodně kvalitní tým, takže se určitě těším. Jak na soupeře, tak na samotné play-off.

Jak jste zatím spokojený se svým angažmá v Řisutech?

Zatím si na nic stěžovat nemůžu. Jenom je škoda, že domácí zápasy hrajeme ve Slaném. I proto na nás chodí tak málo lidí. Domácím zápasům by slušelo tak tři stovky fanoušků.

Po zápase s Děčínem jste se vyfotil s jedním děčínským fanouškem.

Je to tak. Byl to požadavek fanouška, tak proč ne. Pořád jsem hráčem Děčína. Byl připravený, za mě palec nahoru.

V sobotu 7. března začíná play-off, výhodu domácího prostředí má Děčín. Jak odhadujete celou sérii?

Těžko odhadnout (smích). Oba týmy jsou kvalitní a vyrovnané. O tom mluví postavení v tabulce po základní části, oba celky mají skoro stejně bodů. Play-off je navíc jiná soutěž. Oba týmy budou chtít uspět a postoupit do dalšího kola. Bude to podle mě vyrovnaná série, pro fanoušky to bude výborná podívaná. Uvidíme, na koho se usměje štěstí. Tak 7. března dorazte do Děčína podpořit svůj klub.