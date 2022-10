Francouz, odchovanec plzeňského hokeje, byl v minulém ročníku NHL součástí organizace Colorado Avalanche, která dobyla Stanley Cup. V základní části nastoupil do 21 zápasů, v play off nastřádal sedm startů. Jedničkou Lavin byl Darcy Kuemper, který však v nové sezoně bude hájit branku Washingtonu. Do Denveru místo něho přišel z New Yorku Rangers Alexandar Georgijev, Francouz tak má nového konkurente. Podle zámořských expertů je ale šance českého gólmana na pozici jedničky Avs velká. „Francík" se jí příblížil i včerejším výkonem v přípravném duelu proti Dallasu, kdy chytil 38 z 39 pokusů Stars.

Vítězství Colorada 3:1 vychytal v nové masce od Bohumila Korála z firmy Koral Design, která se specializuje na výzdobu brankářských masek. Pro Korála to byla už několikátá zakázka od Pavla Francouze, mistr ligy s Litvínovem z roku 2015 je totiž Korálův nejváženější zákazník. „S Pavlem Francouzem spolupracuji od jeho dětských let, kdy mu každý rok maluji masku. Co si na masku přál nejčastěji? Záleželo na tom, v jakém klubu momentálně působil. Když například chytal v Plzni, měl na masce indiánskou čelenku s péry. V Ústí nad Labem bylo na helmě logo klubu a potom přestoupil do Litvínova, kde měl Ivana Hlinku jako upomínku desetiletého výročí jeho smrti. Pokaždé to bylo něco jiného," říká Korál.

Hokejista Francouz přivezl Stanley Cup do Plzně. Párty začala v americkém džípu

Červnový triumf Colorada v Stanley Cupu byl sladký i pro muže z šumavské Sušice. „Po 23 letech mého řemesla jsem se dočkal tohoto úspěchu. Za to, že jsem první český malíř hokejových masek, který namaloval masku vítězi Stanley Cupu, vděčím Pavlu Francouzovi. Děkuji mu, že mi dal důvěru i na své cestě do NHL. Nestává se to často," byl Korál dojatý poté, co dvojka Avalanche zvedla nad hlavu slavný pohár.