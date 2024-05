Doma má dvě medaile z mistrovství světa. Stříbro z roku 2006, tehdy se hrálo v Lotyšsku. O šest let později přidal děčínský rodák Petr Tenkrát bronz z hokejového šampionátu, který se konal ve Švédsku a Finsku.

Petr Tenkrát vybojoval s českou reprezentací na mistrovství světa dvě medaile. | Foto: Alena Burešová

Letos si samozřejmě nenechal ujít nakonec zlatý turnaj, který se konal v Praze a Ostravě. „Tým předvedl nadstandardní výkony, dokázal reagovat na všechny soupeře,“ řekl v rozhovoru pro Deník 46letý dvojnásobný mistr finské ligy.

Petře, jak se vám líbilo nedávno skončené hokejové mistrovství světa, kde naše reprezentace vybojovala zlaté medaile?

Myslím si, že před mistrovstvím tam byly menší obavy. Přeci jen se nám výsledkově nepovedl turnaj v Brně. Je ale vidět, že to trenéři měli dobře vymyšlené. Měli jasně srovnané, jaké hráče chtějí přivést a jak chtějí tým postavit. Myslím si, že hned po prvním zápase proti Finsku, jsme nabyli dojmu, že by to mohl být dobrý turnaj. Každým zápasem se pak kluci zvedali. Zlatá medaile je skvělá. Klukům gratuluju a moc jim to přeji.

Je pravda, že obavy vyvolal nejen nepovedený turnaj v Brně ale i tiskovka, kde byla oznámena samotná nominace.

Já jsem vnímal tu kritiku fanoušků. Sám pro sebe jsem si říkal, že pokud u toho člověk není, těžko to může hodnotit. Nejlépe to věděli trenéři, s týmem byli celý rok. Rozhodně měli odůvodnění pro každého nominovaného hráče. Realizační tým udělal maximum pro tu nejlepší nominaci. Nakonec je vidět, že se to povedlo.

Trenér Radim Rulík zaujal také zajímavými rozhovory. Byl věcný, trefný, nemluvil zbytečně okolo.

Pan Rulík je kvalitní trenér a kvalitní psycholog. Samozřejmě na to koukám zvenku. Podle mě udělal maximum, aby tým udržel daleko od mediálního tlaku. Jestli se pak vyjadřoval tak, nebo onak, je jeho věc. Sám nejlépe ví, co má říct. Podle mě to dělal dobře.

Asi se shodneme, že ke zlaté medaili se naše reprezentace jen tak neproklouzala. V play-off předvedla opravdu mimořádné výkony. Souhlasíte?

Rozhodně musím souhlasit! Výkony byly nadstandardní. Tým reagoval na každého soupeře podle potřeba. Není to náhoda. Pokud si vzpomene na výkonu kategorie U 20, kde tenhle realizační tým dva roky zpátky trénoval a dovedl ho do finále. Ten herní projev se mi zdál totožný. Hráči se podřídili systému, dokázali měnit hru. Opět pochvala pro všechny.

Jak hodnotíte ostatní týmy? Švédsko si myslelo na titul, zámořské výběry skončily bez medaile.

Švédové měli na turnaji velkou kvalitu, prokazovali to v základní skupině. Osobně si myslím, že je tam ale nikdo moc neprověřil. Pak narazili na nás, my jsme je totálně vyvedli z míry a po skvělém výkonu je přejeli. Finové nezažili extra dobrý turnaj, přesto jsem věřil, že můžou právě proti Švédsku ve čtvrtfinále překvapit. A málem se to povedlo. USA a Kanada? To je každý rok vlastně stejná písnička. V základní části tomu nedají všechno, postupně se připravují na čtvrtfinále. Oba týmy měly kvalitní kádry, naštěstí pro nás jim to pak nevyšlo.

Sledoval jste semifinále a finále doma? Nebo jste vyrazil do davu?

Byli jsme doma a fandili v rodinném kruhu. Byl to opravdu úžasný zážitek, ještě jednou klukům opravdu moc gratuluji.

Je možné, že naše reprezentace nastartuje medailovou éru?

Strašně bych si přál, aby se vozily pravidelně medaile. Hokej se ovšem natolik vyrovnává, že to bude nesmírně těžké. Na jednotlivých turnajích může výsledkově vylétnout prakticky kdokoliv. Těžko předvídat, zda třeba nebude zase zlatý hattrick. Konkurence je ale tak široká, že to bude hodně náročné.