„Je to prostě ostuda,“ nebral si servítky trenér Michal Oliverius. Jeho první ostrý zápas v roli kouče Medvědů mu tak díky výkonu jeho svěřenců hodně zhořkl.

Přitom ve 34. minutě prohrávali Medvědi 1:2. Totální zmar v obraně přišel v posledních minutách, Hronov během osmi minut nasázel střídajícími Skokanovi čtyři kousky a jen těsně neudělil Děčínu potupnou desítku.

„Směrem dopředu jsme si vypracovali gólové příležitosti, ale buď jsme to všechno špatně vyřešili, nebo to vychytal brankář domácích. Chytal dobře. Směrem do obrany jsme byli bohužel opravdu šílení, kluci hodně propadávali. Domácí nám dali většinu gólů z přečíslení. To se prostě nemůže stávat. Dokud si kluci neuvědomí, že se hokej hraje dopředu, ale i dozadu, tak dostaneme další nášup. To nechceme. Jak už jsem řekl, výsledek je opravdu ostuda,“ kroutil hlavou zklamaný kouč.

V děčínské skupině už je několik týmu v karanténě. „Tak to prostě je. Tím, co se teď děje, je jasné, že to bohužel nebude poprvé a naposled,“ dodal.

WIKOV Hronov – HC Děčín 9:3 (2:0, 2:1, 5:2) Branky a nahrávky: 7. Yanchuk (Hovsepyan, Kellner), 16. Yanchuk (Novikov, Hovsepyan), 34. Maršík, 36. Hašek, 43. Pinkas (Poppel, Lang), 52. Lang (Pinkas, Poppel), 55. Novikov (Yanchuk, Drbal), 56. Poppel (Lang), 58. Maršík (Yanchuk, Suvorov) – 23. Zajan, 47. Kuchynka, 60. Harkabus (Loukota).

Rozhodčí: Škrobák, Řezníček, Jiruška. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0.

Děčín: Lavinger (41. Skokan), Loukota, Balcar, Mareš, Havlík, Stuchlý, Kaltenböck, Petráš, Sýkora, Faigl, Horák, Volráb, Chovanec, Zajan, Fojt, Kuchynka, Harkabus.