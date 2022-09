Noha patří ke generaci, která neznala počítače, tablety ani mobily, dětství si užil sportováním. „Nic nebylo, pořád jsme to mydlili. V zimě hokej, v létě fotbal. Blízký je mi i box. Takže fotbal, hokej, box. Ve fotbale sleduji spíš zahraniční ligy, mám rád Premier League, u nás nikomu nefandím, jen mi je sympatická Bohemka. A přeju severočeským klubům.”

Co jako rodák z krajského města říká tomu, jak u Labe dopadl fotbal i hokej? „Abych byl hodně slušný, tak je to se sportem v Ústí v p*deli. Podle mě to není jen otázka peněz, ale toho, co lidi ve městě chtějí. Má to i lehkou souvislost s politikou, ale hlavně je to o lidech,” myslí si herec.

V současné době je vidět v několika seriálech a filmech, na nezájem si stěžovat prý nemůže. „Pro herce je nejhorší, když je neznámý. Já jsem vděčný za každou roli, ale poté, co jsem se stal známějším, si už můžu vybírat. Teď jsou to především seriály.”

Noha souhlasí s tím, že asi navždy už bude známý především jako veterinář Áda Větvička coby lékař Slavoje Houslice v seriálu Okresní přebor. „Miloš Kopecký byl také poté, co hrál doktora Štrosmajera, hlavně doktor Štrosmajer. Nebo Vladimír Brabec se do konce života nezbavil Majora Zemana. Já budu asi do smrti budu Áda Větvička, no,” usmívá se.

Ona smrt prý nebyla tak daleko, herce před časem postihl infarkt, poté médii proběhlo, že bude muset na transplantaci srdce, protože mu funguje jen na dvacet procent. „Transplantace? To byl takový nápad, ale vše je jinak. Nebude to teď tak horký, když hulím a hraju fotbal za Real Top.”

Noha, který novinářům přiznal závislost na drogách, k nimž neměl daleko ani v minulé dekádě, šel do sebe. „Přestal jsem se věnovat svým koníčkům; o mně se všeobecně ví, že miluju sex, drogy a rock´n´roll. Prozřel jsem, žádný strom neroste do nebe. Tak jsem zdravější, tělo má víc času na regeneraci. Jaký si to člověk udělá, takový to má. O tom to je.”