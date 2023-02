Už od úvodních minut se hrálo ve vysokém tempu na obou stranách, na první branku si však publikum muselo počkat až do druhé poloviny první dvacetiminutovky. A k radosti místních příznivců to byl gól do brány Děčína. V 11. minutě potrestal krosček Tomáše Nezbedy Lukáš Tondr, který dopravil odražený kotouč za Lavingerova záda – 1:0.

Vedení domácího celku ale nemělo dlouhého trvání. V 15. minutě odstartoval gólovou smršť Děčína Vladimír Brož, jenž střelou od modré propálil vše, co mu stálo v cestě – 1:1. O pár vteřin později otočil skóre zápasu David Černý, který to namířil přesně k tyčce domácí klece – 1:2. Benátečtí zůstali stát jako opařeni a po zaváhání v obranných řadách se kotouče chopil Lukáš Nezbeda, jenž ho neomylně uklidil přesně mezi tři tyče – 1:3. Černá minutka benáteckých tímto však neskončila. O dalších pár vteřin později vstřelil čtvrtou děčínskou branku Tomáš Nezbeda, čímž vyhnal domácího brankáře Sejpala z brány. Místo něj se mezi tři tyče postavil Daniel Hofman, který už do zaznění první sirény kotouč za svá záda nepustil. To ovšem neplatí o hostujícím Lavingerovi, jenž po krásné střele Jakuba Hrušky ještě před koncem první dvacetiminutovky lovil puk ze sítě – 2:4.

PODÍVEJTE SE: Selhání ve Slaném! Šance na předkolo se výrazně zmenšila

Hned v úvodu druhého dějství se i hosté dokázali prosadit v přesilové hře, když se k odraženému kotouči dostal David Tůma, který neměl sebemenší problém zakončit do odkryté části benátecké klece – 2:5. A děčínská krasojízda pokračovala i v následujícím průběhu hry. Ve 29. minutě potrestal další nedovolený zákrok Benátek Tomáš Faigl, jenž střílel z prostoru levého kruhu mimo Hofmanův dosah – 2:6. O necelé tři minuty později potvrdil děčínskou dominanci Jan Tůma, který se na levé straně kluziště uvolnil a přesnou ránou pod vyrážečku domácího gólmana skóroval – 2:7.

Benátecká mizérie v dnešním duelu nebrala konce. Ve 34. minutě si s bránícími hráči pohrál Tomáš Faigl a nekompromisně zavěsil pod břevno – 2:8. Domácí hráči si následně zahráli přesilovou hru, ta byla ale natolik křečovitá, že v branku nevyústila. Místo toho tak opět zaúřadovali hosté, kteří dnes Benátkám mohli sepsat příručku, jak jednoduše vstřelit gól. Ve 38. minutě se po velkém tlaku před Hofmanovou svatyní ujal puku David Tůma, jenž ho doslova dotlačil za brankovou čáru – 2:9. Poslední slovo ale nakonec měl Tomáš Nezbeda, který ještě dvě vteřiny před druhou sirénou zamířil přesně pod břevno – 2:10.

Trenérský štáb Benátek sáhl na začátku třetí třetiny k opětovné výměně gólmanů. Do brány tak znovu nastoupil Martin Sejpal. Domácí hokejisté už v závěrečné dvacetiminutovce obrovský debakl zmírnit nedokázali a v 53. minutě ještě naposled inkasovali. Definitivní úder zasadil Benátkám Tomáš Faigl, který dovršil hattrick – 2:11.

Do konce nadstavbové skupiny zbývají dvě kola. Děčínští hokejisté musí oba zápasy vyhrát, musí ale doufat v zaváhání Písku a právě Benátek nad Jizerou.

HC Benátky nad Jizerou - HC Děčín 2:11 (2:4, 0:6, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. L. Tondr (Dvořák, Šafránek), 19. Hruška (Šafránek, Mrkvička) – 15. Brož (Trávníček, D. Tůma), 16. Černý (Macek), 16. L. Nezbeda, 17. T. Nezbeda (Faigl, D. Tůma), 22. D. Tůma (Volráb, L. Nezbeda), 29. Faigl (D. Tůma), 32. J. Tůma (Trávníček, Faigl), 34. Faigl (T. Nezbeda), 38. D. Tůma (T. Nezbeda, Faigl), 40. T. Nezbeda, 52. Faigl (D. Tůma).

Rozhodčí: Pastier – Hradil, Kučera. Vyloučení: 6:9. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 230. Střely na branku: 16:29.

Děčín: Lavinger – Gottfried, Brož, Charvát, Loukota, Mikulec, Kaltenbock – Macek, L. Nezbeda, Černý, D. Tůma, Faigl, T. Nezbeda, Volráb, J. Tůma, Trávníček.

Tabulka nadstavbové skupiny B: 1. Písek 66, 2. Benátky n. J. 63, 3. Děčín 62, 4. Cheb 52, 5. Řisuty 39, 6. Klatovy 33, 7. Jablonec 32, 8. Hronov 25.

Zdroj: hokejbenatky.cz