Medvědi totiž ve 37. minutě prohrávali 3:4, na ledě se trápili. „První polovina zápasu? To byla šílenost, chaos. S hokejem to nemělo nic společného. Trápili jsme se, byla tam chyba za chybou,“ kroutil hlavou Michal Oliverius, děčínský asistent trenéra, který na lavičce postrádal hlavního kouče Tomáše Mareše. Ten je ve stavu nemocných.

Děčín zachránil právě konec prostřední části, tři branky vměstnal do necelých dvou minut. Na 4:4 vyrovnal svou první trefou Parshakov, do vedení dostal Medvědi David Tůma, na 6:4 pak zvyšoval kapitán Trávníček, který se vrátil do sestavy.

„Ten obrat byl hodně důležitý, zápas jsme získali pod kontrolu. Na začátku třetí třetiny jsme využili přesilovku pět na tři a uklidnili se,“ přiznal Oliverius. Děčín pak využil další dvě početní výhody a nakonec nebyl daleko, aby Hronovu nadělil desítku.

„Moc dobře víme, že naše poslední výkony rozhodně nejsou podle našich představ. Prostě nám nemůže stačit, že hrajeme dobře jenom část zápasu. To v dalších utkáních nemusí stačit. Na tomhle musíme zapracovat, je potřeba, abychom po celý zápas podávali vyrovnaný a dobrý výkon. Jsme rádi za tři body a taky s tím, že jsme dali devět branek. Ale musíme zapracovat na obraně,“ dodal.

V sobotu 21. ledna hraje Děčín opět doma, kdy přivítá od 18 hodin Cheb.

HC Děčín - HC Hronov 9:4 (2:2, 4:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 2. Nezbeda (Paršakov, Trávníček), 17. Tůma (Nezbeda, Faigl), 24. Charvát (Tůma, Faigl), 38. Paršakov (Volráb), 39. Tůma (Faigl, Nezbeda), 39. Trávníček (Volráb, Loukota), 41. Charvát (Tůma, Nezbeda), 45. Brož (Nezbeda, Tůma), 56. Loukota (Kučera, Nezbeda) – 7. Štrombach (Achmetjanov, Bon), 18. Achmetjanov (Štrombach, Bon), 24. Subbotin (Štrombach, Pavelka), 33. Subbotin (Bačkovský, Przybyla).

Rozhodčí: Zeliska – Janíček, Kučera. Diváci: 210. Vyloučení: 4:10. Využití: 3:1.

Tabulka skupiny B: 1. Písek 47, 2. Benátky 46, 3. Cheb 43, 4. Děčín 38, 5. Řisuty 25, 6. Klatovy 21, 7. Jablonec 19, 8. Hronov 13.