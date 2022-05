Dvaačtyřicetiletý útočník má plno zkušeností a v následující sezóně by měl být tahounem děčínských Medvědů. Většinu své kariéry strávil v Litvínově, kde byl několik let kapitánem mužstva a se kterým vyhrál mistrovský titul. Poslední dvě sezóny odehrál v nedalekém Ústí nad Labem. Nyní se vrací do rodného Děčína, kde se vedle hráčské role bude věnovat i trénování mládeže.

„Hlavním důvodem návratu do Děčína je trénování mládeže. Tím nechci říct, že hraní je na druhé koleji," říká v rozhovoru.

Michale, jak se zrodil váš návrat do rodného Děčína?

Byl jsem s Děčínem v kontaktu delší dobu a byli jsme domluvení, že až budu končit kariéru, tak by byla možnost nějaké spolupráce. Letos jsme si řekli, že je na to vhodná doba. Můžu tady začít s trénováním u dětí. Myslím si, že Děčínu mám co nabídnout a zároveň se tu i něco přiučím, takže spolupráce dává smysl. Oslovilo mě a líbí se mi, jak se tady poslední roky pracuje s mládeží.

Vzpomenete si, kdy naposledy jste měl na sobě děčínský dres?

V sezóně 1992/93 v 8. třídě. To byl poslední rok před mým odchodem do dorostu Litvínova, který jsem v Děčíně odehrál.

Znáte se s někým z hráčů, kteří zde momentálně působí?

Moc kluků zde znát asi nebudu, ale myslím si, že to nebude problém a rychle se to vyřeší.

Očekává se, že budete lídrem na ledě i v kabině, ostatně tato pozice pro tvás není cizí, že?

V tomhle věku už člověk jiný pozice nedostává. Nevezmou si do týmu někoho v mých letech, aby seděl v kabině v koutě. Takže ta role k tomu prostě patří.

Lákadlo skoro jako Jágr. Děčín do hokejového klubu zlákal hvězdu

Jaké máte očekávání od druhé ligy, kde budete patřit ke hvězdám celé soutěže?

Vůbec nemám ponětí. Nějaký obrázek zvenčí mám a na pár zápasech jsem se byl i podívat, ale absolvovat celou sezónu je něco jiného. Bude to pro mě zase nová zkušenost. Stejně jako před dvěma lety, když jsem šel poznávat Chance ligu. Za ty dva roky jsem jí poznal víc a bylo to zajímavé. To samé čekám i od druhé ligy.

Máte nějaké cíle nebo osobní ambice do nové sezóny?

Hlavním důvodem návratu do Děčína je trénování. Tím nechci říct, že hraní je na druhé koleji. Je skvělý, že můžu dělat to, co mě celou dobu baví a jsem rád, že v tom můžu pokračovat v Děčíně.

V pondělí zahájíte přípravu na novou sezónu a pro váš to bude už 25. rok v dospělém hokeji. To je obdivuhodné číslo. Co to pro vás znamená?

No jo, to ten čas letí (smích). Jsem vděčný, že mi celou dobu drží zdraví. Momentálně to pro mě znamená návrat "domů". Doufám, že zkušenostmi, které jsem za tu dobu získal, Děčínu pomůžu.

Jak se těšíte až vyjedete na led v děčínském dresu, na domácím stadioně a před našimi fanoušky, kteří se určitě nemůžou dočkat, až vás uvidí?

Udělám si obrázek na druhou ligu a zase se sžiji s děčínským zimákem, kde jsem vyrůstal. Sám jsem na to zvědavý a těším se na to.

Zdroj: HC Děčín