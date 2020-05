Spokojenost tak vůbec nebyla na místě. To potvrdil i kapitán týmu Ondřej Černý. „V jednu chvíli to vypadalo, že se nám skoro rozpadne tým. Málem to skončilo fiaskem,“ přiznal v rozhovoru hokejista Varnsdorfu.

Ondro, předposlední místo asi vůbec nesplnilo vaše předsezónní očekávání.

Máte pravdu… Máme stejné pocity, jako po předešlé sezóně. Velké zklamání. Snažili jsme se do sezóny vstoupit s jasným cílem, chtěli jsme se umístit do čtvrtého místa a tím si zajistit účast v play-off. Začátek soutěže, kdy jsme z prvních čtyř zápasu dokázali po sympatické hře vybojovat dvě vítězství, vypadal slibně. Tím jsme si dokázali, že by to mohlo šlapat. Nevím proč, ale myslím, že od té doby jsme k tomu přistupovali tak, jakoby to snad mohlo jít samo. A to byl kámen úrazu.

Pak následoval jeden neúspěch za druhým.

Přišly prohry jak s favority soutěže, tak i se soupeři, kteří pro nás byli naprosto hratelní. Situace na ledě i mimo něj nebyla optimální. Někteří hráči se rozhodli pro pozastavení kariéry, nebo dokonce odchod do jiného týmu. Nebylo to jednoduché období a přiznám se, že jsem se bál, aby pro nás sezóna neskončila totálním fiaskem či dokonce rozpadem zbytku týmu. Možná jsme působili, že jsme jen banda nějakých ,,nazdárků,, co si chodí párkrát v týdnu zabruslit a poté schytat porážku po laxním výkonu. A že nám to je jedno.

Jenže situace se zlepšila, je to tak?

Něco jsme si k tomu řekli a vedení klubu se povedlo přivést několik nových hráčů, kteří dokázali naprosto adekvátně nahradit naše ztráty. Vytvořila se konkurence a zároveň byla z týmu cítit chuť, síla a odhodlání. Ukázalo se, že jsme skvělá parta, která dokáže táhnout za jeden provaz. Naše výkony se zcela jistě zvedaly a my dokázali potrápit i soupeře jako je Frýdlant či Jičín. To byly týmy, které dominovaly celé soutěži.

Na co jste v sezóně nebyl vůbec pyšný?

Určitě nejsem pyšný na to, jak kolísavou formou jsme během sezóny měli Také mě mrzelo, jako problémy jsme měli v koncovkách zápasů. V mnoha případech jsme měli slibně rozehraná utkání, ale v závěru třetí dvacetiminutovky jsme umožnili svému soupeři otočit skóre. My jsme díky tomu odcházeli, řekl bych až nezaslouženě, bodově naprázdno. Myslím, že tím jsme i přišli o značnou část fanoušků, kteří nás předtím dokázali svou návštěvou hnát dopředu.

Co se vám naopak povedlo?

Měl jsem radost z toho, že během sezóny dostali v týmu šanci i mladší kluci včetně juniorů, kteří se svou rolí popasovali na výbornou a mohou tak být velkým příslibem do budoucna. Druhou věcí, která se povedla a kterou bych rád zmínil, jsou nové dresy. Po několika letech se totiž, hlavně díky sponzorům, za což jim patří velký dík, podařilo ke konci soutěže nastoupit k utkáním s Vikingem na hrudi.

Jak dlouho vůbec hrajete ve Varnsdorfu?

Pro mě to byla druhá sezóna ve varnsdorfském dresu.

Můžete čtenářům prozradit, jak jste se vůbec dostal k hokeji?

K hokeji mě přivedli rodiče, když mi bylo pět. Do třetí třídy jsem hrál za nedaleký Rumburk, kde jsem již válel po boku mého výborného kamaráda a spoluhráče Martina Žďánského. Poté přišla mládežnická a juniorská léta, která jsem hokejově strávil v Liberci, pak sezóna ve WSHL a nyní je tu štace jménem Varnsdorf.

Je pro vás těžké skloubit amatérský hokej se zaměstnáním?

Musím se přiznat, že pro mě to je docela těžké. Přes týden bývám v Praze, kde studuji vysokou školu a také pracuji. Do toho trénuji a hraji zápasy za místní univerzitní tým UK Hockey Prague. Víkendy pak trávím na severu, kde stíhám jednou potrénovat a poté hájit varnsdorfské barvy.

Vikingové z Varnsdorfu – to je vaše týmová přezdívka. Kde to vzniklo?

Já bych řekl, že to začalo s příchodem pana trenéra Hrona. Řekl bych, že je fanatik, co se týče severského hokeje a tamějších zemí. Dokonce tam byl i na stáži. Když se vrátil a prezentoval nám jejich praktiky a pracovitost na ledě, bylo to jasné. Skandinávie – severské země, Varnsdorf – sever Čech. Vlastně jsme si uvědomili, že i náš herní projev je spíš o bojovnosti než o nějaké technice. Proto Vikingové - na ledě zkrátka válčíme jako kdysi ti bojovníci ze severu, nebo alespoň se o to pokoušíme.

Můžete už teď prozradit, jaké máte cíle pro další sezónu? Hádám, že opět chcete proklouznout do play-off.

Přesně jak říkáte, play-off je pro nás jasným cílem a já v náš tým věřím, takže doufám, že to konečně urveme. Lidé okolo hokeje si to tady ve Varnsdorfu určitě zaslouží!