V rozhovoru například zavzpomínal na svůj první gól, který ve druhé lize zaznamenal v minulé sezóně proti Vrchlabí. "Je to nezapomenutelný okamžik. Táta mě vzal po zápase na pivo. Největší radost z gólu měla určitě moje maminka, která řvala radostí snad na celý zimní stadion," zasmál se Karel Horák.

Karle, jste děčínský odchovanec. V kolika letech jste začal s hokejem a kdo vás k němu přivedl?

S hokejem jsem začal ve čtyřech letech a přivedl mě k němu můj otec. Už ž k prvním narozeninám jsem dostal svoje první Bauer brusle (smích).

Už v sedmnácti letech jste naskočil na několik zápasů do děčínského áčka, bylo to v sezóně 2017/2018. Stihl jste sedm zápasů v základní části, dva poté v play-off. Cítil jste nervozitu, přeci jenom v tomto věku je to velký skok naskočit mezi dospělé.

Nervozita byla obrovská, jako mladý hráč nechcete nic zkazit. Skok mezi juniorským a dospělým hokejem je opravdu velký a těžký.

V loňské sezóně jste pak zaznamenal svůj první gól mezi dospělými. Bylo to na začátku března proti Vrchlabí. Jaká byla oslava? Musel jste přispět do kasičky?

Je to nezapomenutelný okamžik. Táta mě vzal po zápase na pivo. Největší radost z gólu měla určitě moje maminka, která řvala radostí snad na celý zimní stadion (smích) a samozřejmě mám doma schovaný puk za první branku. Za první gól jsem donesl do kabiny basu piva.

Letos v létě jste se zapojil do přípravy děčínského A týmu a poté se probojoval do základní sestavy pro nový ročník druhé hokejové ligy. Musíte jako mladý hráč plnit nějaké povinnosti?

Je nás více mladých hráčů a všichni vesměs plníme ty samé povinnosti jako například sbírání puků, starost o čistotu kabiny a podobné záležitosti.

Ve čtyřech odehraných utkáních jste nasbíral tři kanadské body za dva góly a jednu nahrávku. Ty dvě vstřelené branky byly dokonce v jednom duelu, na začátku října proti Nové Pace. Druhá přesná trefa byla z nařízeného trestného střílení, které jste zakončil přesně. To byl z vaší strany hodně povedený zápas.

Byl to velmi povedený zápas, první branku mi perfektně připravil Tomáš Faigl s Danem Volrábem a já už jsem neměl tak těžkou práci. Na samostatný nájezd jsem si zprvu nevěřil, ale Dan Volráb mi dodal sebevědomí a já se trefil. Velký dík patří hlavně jim.

Měl jste tedy sezónu už v jejím začátku pěkně rozjetou. Je vidět, že jste v hokeji udělal velký pokrok a rostete. Jenže po tomto povedeném zápase pak byla liga přerušena. Jak se nyní připravujete?

V rámci možností chodím běhat nebo jezdím na kole.

Pomáhá vám v individuální přípravě třeba i otec, který je trenérem a v minulosti i stál na lavičce Medvědů?

Nyní už ne, kvůli práci a působení v České Lípě už na mě nemá tolik času, ale jen díky němu jsem tam kde jsem.

Většina hokejistů má před zápasem své rituály. Co vy?

Žádný předzápasový rituál nemám.

Sportovci také mívají své vzory, díky nimž chtejí být stejní jako oni a které je motivují k lepším výkonům. Jste na tom stejně?

Mým velkým vzorem je David Pastrňák.

Máte nějaký oblíbený film, hudbu a třeba i jídlo či pití?

Mezi oblíbené filmy patří Pelíšky a Borat, které znám snad nazpaměť. V hudbě mám rád rap. Mezi oblíbené pití patří samozřejmě pivo a v jídle je to maso v jakékoliv úpravě.

AUTOR: VENDULA ZDRAŽILOVÁ