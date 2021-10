Petr Voříšek, mistr Evropy do 21 let, fotbalista FK Junior Děčín: ANO - Určitě by měl, protože by se mladší měli od koho učit. Doslova by ho měli hltat. Naučili by se tvrdě makat, každou chvilku života se zlepšovat. Naučil by je i pokoře a chování úspěšných lidí.

Michal Bílek, fotbalista druholigového FK Ústí nad Labem: NE - Nemyslím si, můj názor je takový, že by tam měli být mladší hráči. Hlavně z NHL.

Jan Řebíček, tajemník ČUS Litoměřice: ANO - Mě by se to líbilo, je to ale otázka na reprezentačního trenéra. Předpokládám, že sám Jágr by to odmítl.

Vlastimil Chod, trenér fotbalového klubu SK Stap Tratec Vilémov: ANO - Jestli na to má, tak proč ne. Ať klidně udělá další rekord.

Miroslav Matějovský, fotbalista FK Hostomice (12 let): NE - Za mě do repre už ne, už je řada na mladších, aby se do toho dostali.

Petr Zinek, trenér HC Slovan Louny: NE - Jágra jsem letos viděl dvakrát v extralize. Je to výborný hráč, platný v přesilovce, silný na puku. Má v útoku Plekance a rychlého a důrazného Hlavu. Ale myslím si, že i s ohledem na regeneraci, dojíždění do Chomutova na domácí zápasy už by v repre nebyl tak platný. Je to už přece jenom jiný rychlostní level. To je jediné, co mu trošku chybí. Takže podle mého názoru už reprezentace ne. Myslím, že i Jagr to vidí stejně. Ale klobouk dolů, co předvádí.

Radek Zaťko, šéf divizního FC Chomutov: NE - Pro zpestření určitě by nějaký prostor dostat mohl. Pak bysme se jako Česká republika mohli chlubit padesátiletým hráčem v reprezentaci. Ale náš hokej potřebuje výsledky a ne šou, takže já bych Jardu Jágra asi nepovolal.

Jan Skýpala, sportovní ředitel divizního FK Baník Most/Souš: NEVÍM - Zajímavá otázka. Sám Jardu Jágra sleduju, fandím mu, ale myslím si, že v reprezentaci by měli dostat prostor spíše mladší hráči. Na druhou stranu by byl Jágr oživením.

Jiří Štajner, fotbalista divizního Arsenalu Česká Lípa: NE - Já jsem spíš přes fotbal, ale vím, že se Jardovi daří. Do repre bych ho asi nepovolával, nechal bych to na těch mladších. A myslím, že hlavně on sám by už ani nechtěl.

Adam Pelta, fotbalista FC Pěnčín, manažer FK Jablonec nad Nisou B: ANO - Je to na rozhodnutí trenéra, záleželo by, jakou pozici by v týmu měl. Pokud by hrál přesilovky a byl lídr kabiny, tak proč ne? V případě, že by měl být v první lajně? Tak to by tam asi neměl hrát.

Rudolf Věchet, trenér TJ Dubnice: NE - Už by neměl reprezentovat. Ty časy jsou už pryč. Uznávám v jeho věku hokejové kvality. Ale čas nejde zastavit. To, co stačí na českou ligu, by na evropské scéně nestačilo.

Benjamin Vomáčka, předseda OFS Liberec, bývalý ligový fotbalista: NE - Klobouk dolů, jak hraje v extralize. Do nároďáku bych ho ale už nebral. Ta mezinárodní scéna je přeci jen rychlejší, tuhle kapitolu už má za sebou.