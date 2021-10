V prvním kole vyhráli na půdě Nové Paky, dali pět branek. Od té doby se ale děčínští hokejisté souží. Tým, který vede zkušený kouč Vladimír Kýhos, další tři zápasy ztratil. Naposledy prohrál na ledě Letňan 1:4.

Hokejisté Děčína - ilustrační foto. | Foto: hcdecin.cz

Zápasy mají něco společného. Třeba velmi špatnou střeleckou potenci. Medvědi v posledních třech duelech dali pouhé čtyři branky. To je sakra málo, na body to prostě nemůže stačit. V posledních dvou venkovních utkání Děčín držel dlouho naděje na bodový zisk. Posuďte sami. Ve Dvoře Králové vedl ještě v 56. minutě 1:0, nakonec ale prohrál. Na půdě prvních Letňan to bylo ještě v 39. minutě 1:1, jenže pak už stříleli branky jenom domácí.