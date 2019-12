Tohle vítězství potřebovali jako sůl. Děčínští hokejisté pětkrát v řadě padli, neblahou druholigovou sérii ale ukončili na ledě Nové Paky. Medvědi tam vyhráli 6:4, nováčka porazili i potřetí v sezóně a upevnili si čtvrté místo v tabulce.

JAROSLAV HAŠEK - trenér HC Děčín. | Foto: Miroslav Zdražil

„První třetinu jsme odehráli velice dobře. Jak po taktické stránce, tak i co se týče pohybu. Od té druhé už to nebylo ono. Mrzí nás závěr utkání, kdy jsme vedli deset minut před koncem o tři branky. Ovšem vlastní nešikovností a podceněním jsme ten zápas zdramatizovali. Zkušené mužstvo by si výsledek pohlídalo a utkání by takzvaně zmrazilo. Udělali jsme školáckou chybu a padl z toho gól, poté vyloučení do třech a gól na 5:4. Vzápětí uděláme znovu faul a trneme až do konce utkání. Naštěstí jsme to nakonec zvládli a odvážíme si velmi důležité tři body,“ zhodnotil zápas děčínský kouč Jaroslav Hašek.