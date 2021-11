Poslední tým tabulky dokonale zaskočil lídra druholigové skupiny Sever. Díky čtyřem brankám Jana Smoly vyhráli Medvědi 4:3 a ze tří bodů se radovali po devíti zápasech. Naposledy se totiž radovali z vítězství 9. října, když doma porazili Hronov.

Přitom utkání začalo podle papírových předpokladů. Domácí vedli 2:0, jenže hosté dokázali postupně čtyřmi góly skóre otočit. V závěru to domácí zkusili v šesti bez brankáře. Nejprve je za to potrestal čtvrtým gólem Smola, v poslední minutě snížil domácí Valášek. Medvědi si ale tři cenné body vzít nenechali.

„Byl to velmi vyrovnaný zápas. Soupeř je hodně kvalitní, nebylo lehké s ním držet krok. Pomohla nám využitá přesilovka, díky které jsme se dostali na rozdíl jediné branky. Řekli jsme si, že budeme hrát hlavně z obrany a počkáme si na nějaké šance. Ty naštěstí přišly, my je využili a utkání otočili. Zápas jsem si moc užil. Když jsem dal první gól, tak ze mě spadl takový podvědomý tlak. Pak se mi hrálo skvěle a spadly mi tam další tři branky. Za to jsem moc rád. Je ale potřeba poděkovat všem za skvělý zápas,“ řekl čtyřgólový hrdina Jan Smola, který je v Děčíně na střídavý start z Litoměřic.

Děčín je sice v tabulce stále poslední, vítězství mu ale může dodat potřebnou krev do žil. „Je to velmi důležité vítězství. Pro nás má v tuhle chvíli každý bod cenu zlata. Doufám, že nás to nakopne a nahecuje do dalších zápasů. Pevně věřím, že v dalších utkáních navážeme na náš výkon z Dvora Králové,“ dodal Smola.

Ve středu 24. listopadu hraje Děčín od 18 hodin na ledě druhých Letňan. Může zase jenom překvapit.