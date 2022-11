„Dnes jsme opravdu spokojeni s výkonem celého mužstva. Jsme rádi, že jsme se po dvou nezdarech ve venkovních utkáních dali dohromadi. Od samého začátku jsme byli jednoznačně lepším mužstvem. Naším jediným problémem bylo opět neproměňování brankových příležitostí. Dvě třetiny jsme se trápili s koncovkou, ale všichni věřili, že to musí přijít. A přišlo to ve třetí třetině. Jsme za to rádi a věříme, že v tom budeme pokračovat i v dalším utkání. Nerad chválím jednotlivce, ale dnes musím. Vyzdvihl bych tři jména - Lukáš Lavinger, Tomáš Nezbeda a Michal Trávníček. A musím opět pochválit fanoušky, byli skvělí. Jen tak dál," pochvaloval si Tomáš Mareš, kouč HC Děčín.

Už ve středu 2. listopadu hraje Děčín opět doma, když od 18 hodin hostí Vrchlabí.

HC Děčín - SHC Klatovy 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 11. Trávníček (Černohorský, L. Nezbeda), 48. Zajan (Charvát, Trávníček), 51. T. Nezbeda (Faigl, D. Tůma), 52. J. Tůma (Macek, Gottfried), 54. T. Nezbeda (Kaltenböck). Diváci: 445.

HC Děčín: Lavinger (Skokan) – Brož, Kaltenböck, Černohorský, Charvát, Kučera, Klement, Starý – D. Tůma, T. Nezbeda, Faigl – Zajan, L. Nezbeda, Trávníček – Macek, J. Tůma, Gottfried – Horák.

Tabulka: 1. Příbram 33, 2. Letňany 33, 3. Tábor 26, 4. Ústí nad Labem 25, 5. Chomutov 24, 6. Vrchlabí 23, 7. Kobra Praha 20, 8. Mostečtí Lvi 19, 9. HC Děčín 15, 10. Písek 14, 11. Jablonec 12, 12. Benátky 11, 13. Cheb 10, 14. Klatovy 9, 15. Řisuty 7, 16. Hronov 7.