Hokejisté Děčína prohráli i třetí zápas s Letňany a letos končí ve čtvrtfinále play-off. Medvědi ale ostudu rozhodně neudělali. Vítězovi základní části byli vyrovnaným soupeřem.

Děčínští hokejisté padli i potřetí. Letňany slaví postup do semifinále. | Foto: Natálie Havelková

Ve středeční třetím zápase rozhodl o vítězství celku z Prahy až gól v prodloužení, když Vojtěch Kropáček trefil vítězství 3:2. Hangár burácel radostí.

„Je hrozně těžké odjíždět ke třetímu zápasu za stavu 0:2. Řekli jsme si, že nechceme nic vzdávat, že se ještě kousneme a pokusíme sérii vrátit před naše úžasné fanoušky. Celé utkání bylo vyrovnané, museli jsme dvakrát dotahovat a nakonec se nám podařilo vyrovnat při power play. Trochu mně mrzí, jak jsme naložili s dvouminutovou přesilovou hrou pět na tři. Prodloužení bohužel trvalo půl minuty,“ pravil Tomáš Mareš, kouč HC Děčín.

Letci se sice dostali dvakrát do vedení, Děčín ovšem dokázal pokaždé kontrovat. Podruhé už ve chvíli, kdy se favorit téměř viděl v semifinále. Poté, co domácí kapitán Jiří Hozák vstřelil v 55. minutě gól na 2:1, rozhodli se Děčínští v závěru pro riskantní power-play. A dvougólový střelec Tomáš Nezbeda ji minutu a půl před sirénou využil.

„Byl to emočně hodně vypjatý zápas, ten vyrovnávací gól tomu samozřejmě nepomohl,“ přiznal pozdější hrdina Kropáček. Minuty předtím - za stavu 1:1 - byl ale naopak za padoucha: to když neudržel nervy na uzdě a oslabil své mužstvo na čtyři minuty. „Idiotština,“ komentoval to po utkání už s úsměvem kouč Jaroslav Nedvěd.

„Náročná série. Jak začne play-off, rozdíly v tabulce se mažou a startuje se od nuly. Znovu se potvrdilo, že je v této fázi s každým velmi těžké hrát,“ hodnotil Kropáček.

Jeho chvíle slávy přišla hned v 1. minutě nastavení. „Poslední věc, kterou si pamatuju, je, že jedeme tři na dva, cítil jsem, že chci kotouč, tak jsem si zařval o nahrávku. Byl jsem v dobré střelecké pozici a vystřelil na branku,“ popsal forvard. V prvotní okamžik ani nevěděl, že rozvlnil síť. „Neviděl jsem přes beka. Ale najednou se všichni radovali, tak jsem se radoval taky,“ smál se.

HC Letci Letňany - HC Děčín 3:2 pp (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Němeček (Hrala, Wojnar), 55. Hozák (Kastner), 61. Kropáček (Hozák, Havelka) – 24. T. Nezbeda (Faigl, Brož), 59. T. Nezbeda (Černohorský, Brož).

Rozhodčí: Valenta, Kosnar – Rubáš, Štěpánek. Vyloučení: 5:1. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 187. Střely na branku: 34:28.