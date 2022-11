„Věděli jsme, že nás čeká první tým tabulky, chtěli jsme hrát hlavně dobře do obrany. Měli jsme dobrý vstup do utkání, kdy jsme hned v prvním střídání dali branku. Poté jsme dostali dva úplně zbytečné góly, naštěstí jsme opět vzápětí srovnali. Druhá řetina rozhodla o celém zápase. Soupeř dal třetí branku, my jsme si naopak nepomohli v situacích dva na jednoho, kdy jsme toho třikrát v řadě nevyužili. Čtvrtý gól jsme dostali z jasného postavení mimo hru a za protesty šli do oslabení. Patnáct sekund před koncem druhé třetiny jsme dostali pátou branku. Myslím si, že Letňany vyhrály zcela zaslouženě, na druhou stranu musím mužstvo pochválit za odvedenou hru, bojovnost a nasazení. To nás musí zase o kousek posouvat dál. V sobotu nás čeká další těžký zápas, kdy hostíme druhou Příbram,“ řekl Tomáš Mareš, kouč HC Děčín.