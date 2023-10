Počtvrté v řadě vyhráli děčínští hokejisté, kteří doma udolali Cheb 3:2 a v druholigové tabulce se posunuli na čtvrté místo. Výkonem ale Medvědi vůbec nepřesvědčili.

Hokejisté Děčína - ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Všech pět branek padlo během 21 minut, Děčín se opět mohl spolehnout na skvělý výkon brankáře. Tentokráte se zase zaskvěl Michael Petrásek.

„Tři body bereme s pokorou. Možná nám uškodilo, že jsme byli v roli papírových favoritů a Cheb tady neměl co ztratit. Nehráli jsme dobře, směrem do defenzivy to byl nezodpovědný výkon. Opět musím pochválit brankáře, konkrétně Michaela Petráska, který nás výrazně podržel,“ zhodnotil zápas trenér HC Děčín.

Ve středu 25. října čeká na Děčín těžké utkání na ledě Letňan. Startuje se od 18 hodin.

HC Děčín – HC Stadion Cheb 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

Branky a asistence: 1. Nezbeda (Faigl, Tůma), 17. Černý (Macek, Smola), 21. Brož (Faigl) – 1. V. Skuhravý (Šik), 3. Krutina (Prošek, Rozhon)

Děčín: Petrásek (Lavinger) – Brož (A), Bartoň, Loukota, Zedek, Starý, Kaltenböck – Tůma (A), Nezbeda, Faigl (C) – Sýkora, Jursa, Parshakov – Smola, Černý, Macek – Chovanec.

Tabulka: 1. Příbram 23, 2. Chomutov 21, 3. Tábor 21, 4. Děčín 18, 5. Mostečtí Lvi 17, 6. Letňany 17, 7. Vrchlabí 12, 8. Ústí nad Labem 12, 9. Benátky n. J. 11, 10. Kralupy n. Vlt. 10, 11. Písek 8, 12. Řisuty 7, 13. Cheb 5, 14. Kobra Praha 4, 15. Hronov 3.