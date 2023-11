Třetí výhru v řadě zapsali hokejisté Děčína, když zlomili vyrovnané utkání na ledě nováčka z Kralup nad Vltavou v poslední minutě. Díky trefě Tomáše Nezbedy z přesilové hry si domů vezou těsnou výhru 2:1.

Hokejisté Děčína - ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

„Byl to hodně vyrovnaný zápas, do kterého jsme ale nevstoupili vůbec dobře. První třetina byla špatná, moc nám to nejezdilo. Od druhé třetiny se to zvedlo, byli jsme lepší, chyběly tomu branky. Třetí třetina byla vyrovnaná,“ řekl na úvod David Švagrovský, trenér HC Děčín.

V závěru dostali Medvědi k dispozici šestou přesilovou hru v utkání, kterou v čase 59.29 přetavil ve vítězný gól Tomáš Nezbeda. „Kluky jsme nabádali k trpělivosti a věřili jsme, že šance přijdou. Těch přesilovek jsme hráli více, jsme rádi, že jsme si díky jedné pomohli,“ usmál se děčínský trenér.

Jak viděl Švagrovský druhý a vítězný gól? „Bylo to z tlaku před bránou, za stavu 1:1 jsme tam cpali úplně všechno. Puk tam vypadl od gólmana do brankoviště, kde to pak Tomáš uklidil,“ konstatoval.

Děčínští hokejisté vyhráli třetí zápas v řadě, v tabulce drží pevně pátou pozici. „Jsme spokojení, zlepšili jsme se směrem do obrany. Vrátili jsem se k té poctivé hře. Kluci v těch nepovedených zápasech zjistili, že samo to nepůjde. A pokud budeme lehkovážní, tak se nám to vymstí. Teď už to vypadá tak, že hrajeme, co chceme. Musíme být pracovití a sebeobětaví. Poslední dva zápasy jsme zlomili v samotném závěru, to je pro nás odměna,“ dodal.

V sobotu 2. prosince se Medvědi představí doma. Od 18 hodin se proti nim postaví aktuálně první Příbram, která naposledy prohrála v Chomutově 1:5.

HK Kralupy nad Vltavou - HC Děčín 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 00:43 Chládek (Bezouška, Zídek; 5/5) – 32:59 Černý (Smola; 5/5), 59:29 T. Nezbeda (Brož, Faigl; 5/4). Rozhodčí: Pastier – Kurtin, Beneš. Diváci: 205. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. Průběh utkání: 1:0, 1:2.

HC Děčín: Lavinger (M. Petrásek) – Vl. Brož (A), Bartoň, D. Kučera, Zedek, Loukota, Kaltenböck, A. Starý – Macek, T. Nezbeda, Faigl (C) – O. Sýkora, L. Nezbeda, Parshakov – Smola, D. Černý, Nowák – P. Hruška.

Tabulka II. ligy, skupina Západ: 1. Příbram 49, 2. Chomutov 45, 3. Tábor 44, 4. Letňany 38, 5. HC Děčín 38, 6. Mostečtí Lvi 33, 7. Vrchlabí 27, 8. Kobra Praha 21, 9. Benátky n. J. 20, 10. Cheb 19, 11. Písek 17, 12. Kralupy n. Vlt. 16, 13. Ústí nad Labem 15, 14. Hronov 11, 15. Řisuty 9.