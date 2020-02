Severočeši dorazili do Paky opět v nekompletní sestavě, do dresu musel opět manažer Jan Havlíček. Hosté tentokráte dobře fungovali v obraně, svůj den měl i brankář Lukáš Lavinger. Vše se pak přetavilo v důležité vítězství. „Zápas z naší strany nebyl zase až tak povedený, jako poslední dva. Nicméně body jsou důležité a i takové vítězství se počítá. Myslíme si, že v utkání jsme soupeře přehráli vyloženě jen ve druhé třetině. V první a třetí třetině byli domácí asi mírně lepší,“ uznal trenér HC Děčín Jaroslav Hašek.

Ten měl opět starosti se složením sestavy. „Opět jsme jeli v hodně omezené sestavě. Hráli jsme prakticky jen na čtyři obránce, protože už v první třetině se nám zranil Martin Zdvořácek. První odhady vypadají na zlomený prst na ruce. V sestavě jsme měli pět juniorů. Výborně nás v těžkých chvílích podržel Lukáš Lavinger a dobře hrál i mladý Filip Černohorský,“ pochvaloval si Hašek.

Na Medvědy do konce základní části čeká ještě pět zápasů. Třikrát hraje doma, ale hostí například třetí Most a nebo velmi silné Vrchlabí. Důležitá bude další středa, kdy Děčín zajíždí právě na led jabloneckých Vlků. Ti jsou na sedmé pozici, která je první nepostupovou příčkou do play-off.

„Řekl bych, že máme horší los než Jablonec. Ale asi by jsme byli špatní trenéři kdybychom nevěřili, že postoupíme do play-off. Sice máme náskok devíti bodů, ale ještě nic není hotové. Podle mě potřebujeme k definitivní jistotě jedno, možná dvě vítězství,“ dodal Jaroslav Hašek.

BK Nová Paka – HC Děčín 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 29. Půlpán (Bezděk, Müller), 50. Bezděk (Hnik, Abraham) – 16. Zajan (Gottfried, Volráb), 20. Fojt, 35. Sýkora (Volráb).

Roz.: Kamil Zavřel – Jan Gabriel, Jakub Zmeškal. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 441.

HC Děčín: Lavinger (Brňák) – Černohorský, Zdvořáček, Kaltenböck, Gottfried, Balcar, Tůma – Ineman, Havlíček, Faigl, Volráb, Sýkora, Oliverius, Zajan, Fojt, Kuchynka, Smola.