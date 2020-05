Petráš v minulé sezóně nasbíral v 36 zápasech celkem 60 kanadských bodů (25+40). Před svým odchodem do Řisut byl děčínským bodovým tahounem. „V Děčíně je skvělá parta, super kluci. Trenéři nás dobře znají a budeme vytěžovaní tak, jak si zasloužíme. Věřím, že sezóna bude podobná té minulé. Bylo by fajn si třeba s Děčínem zahrát baráž. Těším se také na děčínské fanoušky, kteří mě podporovali i v době, kdy jsem hrál za Řisuty,“ prozradil Deníku Zdeněk Petráš.

Na severu Čech navíc bude pokračovat i Ondřej Sýkora. Parťák Petráše, se kterým vytvořil velmi úderné duo, zaznamenal v poslední sezóně ve 39 zápasech 58 bodů (28+30). „Na spolupráci s Ondrou se moc těším. Sedli jsme si jak v herním stylu, tak i mimo led. Teď spolu trénujeme a připravujeme se na příští sezónu,“ dodal Petráš.

„Se Zdeňkem jsme si sedli, jak v lajně, tak i v osobním životě. Na kanadském bodování obou z nás to bylo vidět. Celá naše lajna spolupracovala dobře,“ přiznal Sýkora v rozhovoru pro webový portál hokej.cz.

Spokojený je i manažer HC Děčín Jan Havlíček. „Jsme samozřejmě rádi, že tady Ondru i Zdeňka budeme mít pro další sezónu. Byli opravdu hodně produktivní a navíc jsou pro nás v ideálním věku. Ondrovi je 25 let, Zdeňkovi 29. Věřím, že budou v novém ročníku patřit k našim lídrům,“ zdůraznil.

A co zbytek kádrů? „Nemám oficiální informace, že by někdo chtěl končit. Pár hráčů je s otazníkem, ovšem věřím, že všichni zůstanou a my kádr ještě doplníme,“ pevně doufá.

S aktivní kariérou se rozloučil Michal Oliverius, ten však v klubu zůstane. „Ano, Michal se přesune na post hlavního trenéra A mužstva. Zbytek realizačního týmu zůstane víceméně stejný,“ uzavřel vše Jan Havlíček.

Oliverius tak nahradil Jaroslava Haška, který okamžitě po předčasném ukončení poslední sezóny nechtěl pokračovat dál v trénování druholigového týmu mužů.